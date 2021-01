Rigoberto Urán “metió la pata” y se fracturó el dedo meñique

Juan Carlos Pamo

Manejando siempre su lenguaje coloquial y sacándole chiste a todo, Rigoberto Urán compartió en sus redes sociales la imagen de la radiografía que le hicieron en el pie izquierdo, tras sufrir una fractura del dedo meñique.



“Mijitos me fracturé el dedo pequeño del pie con la punta de la cama, por una ‘miadita’ en la noche. A veces no sé si soy de buenas o de malas. Otra fractura para mi palmarés, pero nada nos frena”, escribió el ciclista en su cuenta de Instagram.



Rigo, quien es muy activo en redes, en las que comenta sus entrenamientos y muestra su preparación, también cuenta cosas de su vida personal y reflexiones.



Urán hace parte del Team EF Education en el que también están los colombianos Sergio Andrés Higuita, Diego Camargo (campeón de la Vuelta a Colombia) y Daniel Arroyave (campeón sub 23).



A pesar de la lesión, Rigo argumenta que seguirá con la preparación para la temporada 2021.