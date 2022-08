Primoz Roglic quiere entrar en la historia de la Vuelta a España, último baile para Valverde

Una Vuelta a España para la historia: el esloveno Primoz Roglic podría convertirse en el primer ciclista en ganar cuatro veces consecutivas la ronda española, en la que el veterano Alejandro Valverde participará en su última carrera de tres semanas.



Resuelta la incertidumbre sobre su participación tras abandonar el Tour de Francia hace un mes y medio, Roglic (33 años) tranquilizó a sus seguidores el pasado lunes al confirmar su participación en la Vuelta como jefe de filas del potente equipo holandés Jumbo-Visma.



Gran favorito a la victoria final, el triple vencedor del maillot rojo igualaría el récord de triunfos en la Vuelta que tiene el español Roberto Heras (2000, 2003, 2004 y 2005) en caso de acabar en lo alto del podio de Madrid el próximo 11 de septiembre.



Pero Roglic sería el único en ganar de forma consecutiva y para alcanzar este objetivo estará rodeado de unos compañeros de lujo, autores de una gran demostración de fuerza en el Tour de Francia, que acabó con la victoria del danés Jonas Vingegaard, ausente en la carrera española.

El recorrido de la 77ª edición de la Vuelta está diseñado para los escaladores, con solo seis etapas de llano y el ascenso a numerosos puertos inéditos. Pero los especialistas de la lucha contra el crono también tienen algo que decir, con una primera contrarreloj por equipos en el estreno el viernes en Utrecht y una individual en la 10º jornada, con casi 31 km de recorrido llano entre Elche y Alicante.



Dos años después de lo previsto (anulado por la pandemia del covid-19), Países Bajos será el escenario del inicio de la Vuelta a España, con la disputa de las tres primeras etapas entre Utrecht, Bolduque y Breda.



Utrecht se convertirá además en la primera ciudad del mundo en haber acogido el inicio de las tres grandes vueltas (Italia 2010, Francia 2015 y España 2022).



Tras una jornada de traslado, el pelotón entrará en España por el País Vasco, con Bilbao como final de la quinta etapa. La capital vizcaína vivirá una especie de ensayo general de cara a la salida del Tour de Francia de 2023.



La Vuelta tendrá cuatro finales inéditos en la cima de cuatro puertos de primera categoría llamados a marcar diferencias entre los aspirantes de la general: Pico Jano en la 6ª etapa, el alto del Collau Fancuaya que decidirá el vencedor de la 8ª jornada, Peñas Blancas en la 12ª etapa y el Piornal en la 18ª.



En total, ocho etapas que prometen finales espectaculares en alto. Entre ellas, una 15ª etapa dantesca, con 4.000 metros de desnivel positivo en Sierra Nevada (Andalucía).

- Adiós del 'Bala' -

Entre los principales rivales de Roglic en la pelea por la victoria final aparecen el australiano Jan Hindley, ganador en mayo del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz, líder del potente equipo Ineos-Grenadiers, y el español Mikel Landa, tercero en el Giro.



Además de Roglic, otros cuatro ganadores de la Vuelta tomarán la salida en Utrecht: Christopher Froome (2011 y 2017), Vincenzo Nibali (2010), Simon Yates (2018) y Alejandro Valverde (2009).



A sus 42 años, el veterano ciclista español disputará su última gran vuelta. El murciano del Movistar pondrá fin a una carrera como profesional de 21 años al finalizar la presente temporada.



El campeón del mundo en 2018 no participó en el Tour para preparar mejor la Vuelta.



Por su parte, el colombiano Nairo Quintana, ganador de la Vuelta en 2016, no estará presente en la salida del viernes en Utretch. Descalificado el miércoles del pasado Tour de Francia (en el que acabó 6º) por una infracción médica, el ciclista de Arkéa-Samsic anunció su baja el jueves, explicando no tener "la cabeza ni el cuerpo para la competición".



Un control en dos muestras de sangre retirada durante la 'Grande Boucle' reveló la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, pero cuyo uso en competición sí está prohibido por la federación ciclista desde marzo de 2019.



A pesar de estar autorizado a continuar en la competición, Quintana "prefiere retornar a casa" para "organizar y preparar su defensa".