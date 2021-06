Presentados los equipos que estarán en la edición 108 del Tour de Francia

Ricardo Micolta Angulo

Este jueves fueron presentados los veintitrés equipos y los 184 ciclistas que tomarán el sábado la salida en Brest (noroeste) en la 108ª edición del Tour de Francia.



Las formaciones pueden modificar estas listas hasta el comienzo de la primera etapa, programada el sábado en Brest.



"Esperamos hacer un buen Tour, tenemos un equipo con jóvenes escaladores. Esta es una competencia muy representativa que demuestra que estás en buena forma", comentó Rigoberto Urán, referente del Education First.

Los participantes en el Tour-2021



AG2R Citroën (FRA):



Benoît Cosnefroy (FRA), Dorian Godon (FRA), Oliver Naesen (BEL), Ben O'Connor (AUS), Aurélien Paret-Peintre (FRA), Nans Peters (BEL), Michaël Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL)



Alpecin (BEL):



Silvan Dillier (SUI), Tim Merlier (BEL), Xandro Meurisse (BEL), Jasper Philipsen (BEL), Jonas Rickaert (BEL), Kristian Sbaragli (ITA), Petr Vakoc (CZE), Mathieu van der Poel (NED)



Arkea-Samsic (FRA):



Warren Barguil (FRA), Nacer Bouhanni (FRA), Anthony Delaplace (FRA), Elie Gesbert (FRA), Dan McLay (GBR), Nairo Quintana (COL), Clément Russo (FRA), Connor Swift (GBR)



Astana (KAZ):



Alex Aranburu (ESP), Stefan De Bod (RSA), Omar Fraile (ESP), Dmitriy Gruzdev (KAZ), Jakob Fuglsang (DEN), Hugo Houle (CAN), Ion Izagirre (ESP), Alexey Lutsenko (KAZ)



Bahrain (BRN):



Pello Bilbao (ESP), Sonny Colbrelli (ITA), Jack Haig (AUS), Marco Haller (AUT), Matej Mohoric (SLO), Wout Poels (NED), Dylan Teuns (BEL), Fred Wright (GBR)



BB Hôtels (FRA):



Cyril Barthe (FRA), Franck Bonnamour (FRA), Maxime Chevalier (FRA), Bryan Coquard (FRA), Cyril Gautier (FRA), Cyril Lemoine (FRA), Quentin Pacher (FRA), Pierre Rolland (FRA)



BikeExchange (AUS):



Esteban Chaves (COL), Luke Durbridge (AUS), Amund Gröndhal Jansen (NOR), Lucas Hamilton (AUS), Chris Juul-Jensen (DEN), Michael Matthews (AUS), Luka Mezgec (SLO), Simon Yates (GBR)



Bora (GER):



Emanuel Buchmann (GER), Wilco Kelderman (NED), Patrick Konrad (AUT), Daniel Oss (ITA), Nils Politt (GER), Lukas Pöstlberger (AUT), Peter Sagan (SVK), Ide Schelling (NED)

Cofidis (FRA):



Rubén Fernández (ESP), Simon Geschke (GER), Jesús Herrada (ESP), Christophe Laporte (FRA), Guillaume Martin (FRA), Anthony Pérez (FRA), Pierre-Luc Périchon (FRA), Jelle Wallays (BEL)



Deceuninck (BEL):



Julian Alaphilippe (FRA), Kasper Asgreen (DEN), Davide Ballerini (ITA), Mattia Cattaneo (ITA), Mark Cavendish (GBR), Tim Declercq (BEL), Dries Devenyns (BEL), Michael Morkov (DEN)



DSM (GER):



Soeren Kragh Andersen (DEN), Tiesj Benoot (BEL), Cees Bol (NED), Mark Donovan (GBR), Nils Eekhoff (NED), Joris Nieuwenhuis (NED), Casper Pedersen (DEN), Jasha Sütterlin (GER)



EF Education (USA):



Stefan Bissegger (SUI), Magnus Cort (DEN), Ruben Guerreiro (POR), Sergio Higuita (COL), Nelson Powless (USA), Jonas Rutsch (GER), Rigoberto Urán (COL), Michael Valgren (DEN)



Groupama-FDJ (FRA):



Bruno Armirail (FRA), Arnaud Démare (FRA), David Gaudu (FRA), Jacopo Guarnieri (ITA), Ignatas Konovalovas (LTU), Stefan Küng (SUI), Valentin Madouas (FRA), Miles Scotson (AUS)



Ineos (GBR):



Richard Carapaz (ECU), Jonathan Castroviejo (ESP), Tao Geoghegan Hart (GBR), Michal Kwiatkowski (POl), Richie Porte (AUS), Luc Rowe (GBR), Geraint Thomas (GBR), Dylan van Baarle (NED)



Intermarché (FRA):



Jan Bakelants (BEL), Jonas Koch (GER), Louis Meintjes (RSA), Lorenzo Rota (ITA), Boy van Poppel (NED), Danny Van Poppel (NED), Loïc Vliegen (BEL), Georg Zimmermann (GER)



Israël SN (ISR):



Guillaume Boivin (CAN), Chris Froome (GNR), Omer Goldstein (ISR), André Greipel (GER), Reto Hollenstein (SUI), Dan Martin (IRL), Michael Woods (CAN), Rick Zabel (GER)



Jumbo (NED):



Robert Gesink (NED), Steven Kruijswijk (NED), Sepp Kuss (USA), Tony Martin (GER), Primoz Roglic (SLO), Mike Teunissen (NED), Wout van Aert (BEL), Jonas Vingegaard (DEN)



Lotto (BEL):



Jasper De Buyst (BEL), Thomas De Gendt (BEL), Caleb Ewan (AUS), Philippe Gilbert (BEL), Roger Kluge (GER), Harry Sweeny (BEL), Tosh Van der Sande (BEL), Brent Van Moer (BEL)



Movistar (ESP):



Jorge Arcas (ESP), Imanol Erviti (ESP), Iván García Cortina (ESP), Miguel Ángel López (COL), Enric Mas (ESP), Marc Soler (ESP), Alejandro Valverde (ESP), Carlos Verona (ESP)



Qhubeka (RSA):



Carlos Barbero (ESP), Sean Bennett (USA), Victor Campenaerts (BEL), Simon Clarke (AUS), Nicholas Dlamini (RSA), Michael Gogl (AUT), Sergio Henao (COL), Max Walscheid (GER)



TotalEnergies (FRA):



Edvald Boasson Hagen (NOR), Jérémy Cabot (FRA), Victor De la Parte (ESP), Fabien Doubey (FRA), Pierre Latour (FRA), Cristian Rodriguez (ESP), Julien Simon (FRA), Anthony Turgis (FRA)



Trek (USA):



Julien Bernard (FRA), Kenny Elissonde (FRA), Bauke Mollema (NED), Vincenzo Nibali (ITA), Mads Pedersen (DEN), Tom Skujins (LAT), Jasper Stuyven (BEL), Edward Theuns (BEL)



Emirates (UAE):



Mikkel Bjerg (DEN), Rui Costa (ITA), Davide Formolo (ITA), Marc Hirschi (SUI), Vegard Stake Laengen (NOR), Rafal Majka (POL), Brandon McNulty (USA), Tadej Pogacar (SLO).