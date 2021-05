"Estoy un poco más cerca del título del Giro de Italia, pero a la crono le tengo respeto": Egan Bernal

Juan Carlos Pamo

Con los pies en la tierra, como ha sido a lo largo del Giro, Egan Bernal se declaró satisfecho por el trabajo suyo y el de su equipo Ineos en la etapa 20 de este sábado, que le permitió mantener la ‘maglia’ rosa como líder de la ronda italiana, tras cruzar segundo la meta.



Cuando resta solo una etapa, la crono de este domingo de 30 kilómetros en Milán, Bernal dijo que el objetivo de ganar su segunda ‘grande’ –triunfó en el Tour de Francia del 2019— está cerca.



“Mañana (este domingo) es un único esfuerzo, sabemos que son 30 kilómetros, ya no hay subida, no hay bajada. 30 kilómetros llanos, así que un poquito más cerca de conseguir esto, vamos a ver”, dijo Egan al finalizar la fracción de este sábado, que fue ganada por el italiano Damiano Caruso, su inmediato perseguidor en la clasificación general a un minuto y 59 segundos. Tercero es el británico Simon Yates a 3’23.



“En los descensos hubo uno en el que se fue Damiano, mientras nos organizábamos, y fue menos de nada que se fue adelante, pero creo que en la otra bajada, que era más técnica y más rápida, fue que mantuvimos la diferencia”, consideró Bernal sobre la etapa de este sábado.



“Estuvo muy bien mantener la calma y no era objetivo seguirlo (a Damiano) para perder dos o tres compañeros, así que preferimos estar juntos, Daniel (Martínez) estaba bien, yo estaba bien, tenía piernas, tuvimos confianza y finalmente salió muy bien todo”, explicó el zipaquireño de 24 años.



“Me sentía bien, pero mi objetivo era llegar perdiendo el menor tiempo posible, y ya cuando me di cuenta de que no le iba a entrar a Damiano, intenté limitar los segundos que iba a perder, pero sin salirme de punto porque la verdad es que a la crono de mañana le tengo mucho respeto”, concluyó el corredor colombiano.