Egan Bernal se siente mermado: "Hasta el momento no he tenido las piernas"

El pedalista colombiano, Egan Bernal, reconoció este sábado que no se encuentra físicamente óptimo y espera que en la tercera semana de la Vuelta a España pueda tener su mejor condición.



"Hasta el momento no he tenido las piernas así que me ha tocado ser inteligente, seguir y correr con cabeza", dijo Egan.



El pedalista del Ineos finalizó la etapa 14, en el puesto 19 a 10':24" del ganador Roman Bardet.



Egan, séptimo en la clasificación general, a 04' 21'' del líder, el noruego Odd Christian Eiking, habló de las condiciones adversas en la montaña.



"Fue una subida muy rápida, era dura pero yo creo que yendo a rueda también se iba bien. Era una subida extraña, dura por partes y estaba venteando bastante, el ir a rueda ayudaba mucho. Se ha hecho bastante daño", relató el mejor joven de la Vuelta.