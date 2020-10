Egan Bernal habló de su lesión: "Mi recuperación va a ser bastante larga"

Daniel Molina Durango

El ciclista colombiano Egan Bernal continúa con su proceso de recuperación luego de un 2020 agridulce, en donde las lesiones no le dejaron revalidar su título del Tour de Francia obtenido en el 2019.

En diálogo con el canal ESPN, Bernal contó detalles de cómo viene siendo su recuperación tras lesionarse en la cadera.



El nacido en Zipaquirá aseguró que se le viene un periodo de pausa bastante largo.

"La recuperación será bastante larga. No será de uno o dos meses, sino de bastante tiempo para que finalmente pueda estar libre de dolor", indicó el pedalista.

Egan, sin embargo, admitió que no se hará ninguna cirugía. "No la recomiendan. Será una recuperación con fisioterapia".

Bernal, quien no correrá más en lo que queda de este año, aseguró que espera tener un gran 2021.

"Estoy muy motivado para el próximo año. Me pondré nuevas metas. No me quedo con el Tour que ya gané. El Giro de Italia es una carrera que me gusta bastante", apuntó.

Egan Bernal, de 23 años, es una de las grandes figuras del ciclismo colombiano y del equipo británico Ineos.