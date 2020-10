Andrés Camilo Osorio

¡Se lesionó James! La gran estrella del Everton no estará ante el Southampton

El gran fichaje del Everton y uno de los mejores jugadores de la Premier League, James Rodríguez, no será de la partida ese fin de semana en el duelo ante el Southampton, por lesión.



Así lo confirmó el técnico del equipo, el italiano Carlo Ancelotti, quien dijo que el colombiano sufrió un golpe en el duelo pasado frente al Liverpool, del que no se ha podido recuperar.



"Lamentablemente James tuvo un problema durante el partido contra el Liverpool. Tuvo un choque con Van Dijk al comienzo del encuentro y no estará disponible", dijo Ancelotti.

Aunque no se ha dicho la gravedad de la lesión, el Everton ha preferido cuidar a su máxima figura para los siguientes compromisos.

James ha jugado hasta ahora todos los partidos de la Premier, con su equipo liderando la tabla de posiciones.