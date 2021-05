Egan Bernal está a 30 kilómetros del título: así será la etapa que define el Giro de Italia 2021

Daniel Molina Durango

El pedalista colombiano Egan Bernal saldrá este domingo a encarar la última etapa del Giro de Italia, que podría darle el título de la cerrera.



La crono final del domingo, que partirá de Senago, al norte e Milán, tiene varias rectas largas antes de entrar en la capital lombarda y llegar la meta instalada en el Duomo.



Salvo sorpresa mayúscula, como ocurrió el año pasado con Tadej Pogacar en el Tour de Francia, que ganó la carrera en la 'cronoescalada' de la víspera a la llegada a París cuando todo era favorable a su compatriota Primoz Roglic, todo hace indicar que Bernal se convertirá en el segundo colombiano en ganar el Giro (tras Nairo Quintana en 2014).



En la 'crono' inicial del presente Giro en Turín, Bernal sólo perdió 7 segundos con respecto a Caruso, aunque el recorrido fue entonces de solo 8,6 km.



Bernal, que admitió tras la etapa que cuenta los días para llegar a Milán ("en cada etapa, me digo: 'una menos'"), también reconoció que no ha podido entrenar mucho la contrarreloj durante el invierno porque "en esa posición tengo dolor" de espalda... el mismo que le obligó a retirarse del último Tour.

Estos son los horarios de salida

Juan Sebastián Molano: 7:03 a.m.

Fernando Gaviria: 7:19 a.m.

Harold Tejada: 8:30 a.m.

Einer Rubio: 8:32 a.m.

Horario de la general

Dan Martin: 9:10 a.m.

Tobias Foss: 9:13 a.m.

Joao Almeida: 9:16 a.m.

Hugh Carthy: 9:19 a.m.

Daniel Felipe Martínez: 9:22 a.m.

Romain Bardet: 9:25 a.m.

Aleksandr Vlasov: 9:28 a.m.

Simon Yates: 9:31 a.m.

Damiano Caruso: 9:34 a.m.

Egan Bernal: 9:37 a.m.