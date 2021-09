¡Bañada en oro! Martha Bayona logró su cuarta presea en la Copa de Naciones de Cali

Martha Bayona finalizó este domingo como campeona del Keirin femenino de la Copa de Naciones UCI Tissot Cali 2021, completando 4 medallas de oro en el certamen.



La pedalista santandereana superó a la mexicana Yuli Verdugo y a la polaca Urszula Los.



"La verdad no me lo esperaba, venía con una mentalidad demasiado fuerte y con un plan de entrenamiento muy bueno, y acá se vieron los resultados", expresó Bayona tras su nuevo triunfo.



"Estar en casa me llena de mucho orgullo, lastimosamente el público no nos pudo acompañar, pero sé que desde las casas nos hicieron fuerza", agregó la ciclista de 26 años.



Por otro lado, Colombia ganó con Lina Mábel Rojas y Lina Marcela Hernández la medalla de bronce en la Mádison mujeres al totalizar 21 puntos; al ubicarse después de Polonia (Daria y Wictoria Pikulk), que obtuvo el oro con 53 unidades, y Ucrania (Kseniia Fedotova-Telyana Klimchenko) con 22.



En esta última jornada, el ministro de Deporte, Guillermo Herrera Castaño, hace presencia en el Alcides Nieto Patiño. Justo en el momento de su llegada la santandereana Martha Bayona conquistó la medalla en el Keirin.