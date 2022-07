Cali disfrutará de la fiesta del golf con el 74 Abierto Nacional desde este jueves 

Los hoyos están listos en el Club Campestre de Cali para comenzar la segunda semana del 74 Abierto de Colombia ‘Copa Joaquín y Tomás Samper Brush’, el torneo más importante del calendario nacional del golf en el que aficionados y profesionales van en busca del preciado trofeo.



Después de una primera semana exitosa en la que se coronaron Jacobo Spataro (CC Cali), Gerónimo Acosta (CC Popayán), Luis Fernando Sardi (Sénior) y Miguel Adolfo Bastidas (Independiente), ahora el turno es para los amateurs de hándicaps bajos, damas y caballeros, así como para los ‘profes’.



Será una edición muy especial la del Abierto ya que por decimosegunda vez llega al histórico campo del Campestre de Cali en donde se han coronado jugadores como Arnold Palmer, Raúl Posse, Alberto Rivadeneira y Sam Torrance. De hecho, el club caleño es el que más veces ha sido sede del evento por encima del Country Club de Bogotá (10).



Dentro de la lista de jugadores se encuentran: Jesús Amaya, Rigoberto Velásquez, Ángel Romero, Rafael Romero y Diego Vanegas como campeones del Abierto, siendo ‘Estrella’ el defensor tras su triunfo en el Club Lagos de Caujaral; en ese ítem también aparece Manuel José Merizalde, quien volvió a su condición de aficionado en el 2021.



Además, también animarán las rondas en Cali golfistas como Camilo Aguado y Santiago Gómez, recientes medallas de oro por equipos mixtos para Colombia en los Juegos Bolivarianos 2022 y finalistas en el PGA Tour Latinoamérica, así como Jesús Rivas, Juan Pablo Luna, Gabriel Cadena, Juan Francisco Mejía, Esteban Pulido, entre otros, que avanzan en su carrera en la región.



Como particularidad, y preparándose para los retos que tendrán en el 2023, Paula Hurtado y Jennifer Ayala harán parte de la categoría profesional como las únicas mujeres. La antioqueña espera regresar al Epson Tour el próximo año con el LPGA como objetivo principal y la bogotana espera trámites para regresar a Estados Unidos a jugar el Women’s All Pro Tour (WAPT) con el Epson en la mira.



La bolsa de premios a repartir entre los profesionales es de 200.000.000 de pesos colombianos de los cuales 36.000.000 son para el ganador de la semana. Al fin de semana avanzarán los mejores 30 jugadores más empates, mientras que los aficionados jugarán los cuatro días por importantes puntos en el World Amateur Golf Ranking (WAGR).



Justamente, con el ‘poder’ que tiene el ‘field’ amateur en el Club Campestre de Cali seguramente la recompensa sea muy significativa para ellos; en damas están, por ejemplo, María José Marín (Farallones), María José Bohórquez (Pueblo Viejo), Ana Sofía Murcia (Club Militar), Cristina Ochoa (El Rincón) y María Hoyos (CC Pereira), seis del Top-10 nacional en el escalafón, mientras que en caballeros aparecen Carlos Rodríguez (Farallones), Merizalde (El Rincón), Juan Alejandro Ángel (CC Pereira), Daniel Faccini (Country Bogotá), Mateo Payán (CC Cali) y Nicolás Quintero (CC Cali), cinco del Top-10 local.



De esta manera, las emociones en la capital vallecaucana están aseguradas para este 74° Abierto de Colombia ‘Copa Joaquín y Tomás Samper Brush’. Estamos listos para conocer a los campeones de este 2022.



Cambio en el recorrido del Club Campestre de Cali

​

Para tener un cierre mucho más cercano al público, y de alguna manera con mayor presión, la Federación Colombiana de Golf y el Comité de Golf del Club Campestre de Cali tomaron la decisión de que para la segunda semana del 74° Abierto de Colombia el hoyo 10 pase a ser el hoyo 12 del campo, cambio que permite que el hoyo 11 sea el 18 de la siguiente manera:



Hoyo 10 – Hoyo 12 del campo

Hoyo 11 – Hoyo 13 del campo

Hoyo 12 – Hoyo 14 del campo

Hoyo 13 – Hoyo 15 del campo

Hoyo 14 – Hoyo 16 del campo

Hoyo 15 – Hoyo 17 del campo

Hoyo 16 – Hoyo 18 del campo

Hoyo 17 – Hoyo 10 del campo

Hoyo 18 – Hoyo 11 del campo





Sobre el Abierto de Colombia



Se jugará la edición 74 del Abierto de Colombia ‘Copa Joaquín y Tomás Samper Brush, el evento más importante del golf nacional que comenzó su historia en 1945.



En el mismo se han coronado grandes jugadores locales y extranjeros como Camilo Villegas, Jesús Amaya, Rigoberto Velásquez, Rogelio González, Alberto Rivadeneira, Raúl Posse, Chi-Chi Rodríguez (Puerto Rico), Sam Torrance (Escocia), Bernhard Langer (Alemania) y Arnold Palmer.



Para esta oportunidad el Abierto hará parte de la Dev Series del PGA Tour Latinoamérica 2022/23, por lo que los primeros cinco profesionales al finalizar el evento tendrán entrada a la gran Final en julio del próximo año en busca de una tarjeta en el circuito regional para el curso 2023/24.



Modalidad: El Abierto de Colombia se juega bajo ‘stroke play’ a 72 hoyos para la categoría de caballeros aficionados y de damas aficionadas. La categoría profesional tendrá corte a 36 hoyos para los mejores 30 jugadores más empates, quienes se repartirán una bolsa de 200.000.000 de pesos colombianos.



Aficionados mejores rankeados

​

María José Marín

Club: Club Farallones de Cali.

Universidad: University of Arkansas (Acuerdo).

Victorias destacadas: Copa Los Andes 2021 - Campeonato Sudamericano Juvenil 2021 – Campeonato Nacional Juvenil ‘Copa Eduardo Herrera’ 2021 – The Optimist 2021 – Florida Junior Match Play 2021 – Master Internacional 2022 - Abierto de Bucaramanga 2022.

Posición en el World Amateur Golf Ranking (WAGR): 85.



María José Bohórquez

Club: Pueblo Viejo Country Club.

Victorias destacadas: Copa Los Andes 2021 - Abierto del Carmel 2022 – Abierto de Bucaramanga 2021 – Abierto Sudamericano Amateur 2020 – Campeonato Sudamericano Juvenil 2018 y 2019 – Campeonato. Nacional de Mayores ‘Copa El Tiempo’ 2018.

Posición en el World Amateur Golf Ranking (WAGR): 274.



Ana Sofía Murcia

Club: Club Militar de Golf.

Universidad: Michigan State University (Acuerdo).

Victorias destacadas: Campeonato Nacional ‘Copa Hatogrande’ 2022 – Campeonato Junior ‘Copa Mariajo Uribe’ 2021.

Posición en el World Amateur Golf Ranking (WAGR): 376.



Aficionados mejores rankeados

​

Carlos Ernesto Rodríguez

Club: Club Campestre de Cali.

Universidad: University of West Florida (Graduado 2013).

Victorias destacadas: Gira Nacional SIESA Mid-Amateur 2021 – Torneo Aficionado Manizales 2021.

Posición en el World Amateur Golf Ranking (WAGR): 167.



Manuel José Merizalde

Club: Club El Rincón de Cajicá.

Universidad: Brigham Young University (Graduado 2002).

Victorias destacadas: Campeonato Nacional Match Play Mid-Amateur. 2021 – Torneo Aficionado Cartagena 2021.

Posición en el World Amateur Golf Ranking (WAGR): 206.



Daniel Faccini

Club: Country Club de Bogotá

Universidad: Barry University (Graduado 2021)

Victorias destacadas: Copa Los Andes 2019 – Campeonato Nacional de Mayores ‘Copa Donovan’ 2019 y 2021 – Torneo Aficionado Manizales 2022

Posición en el World Amateur Golf Ranking (WAGR): 506.



Profesionales mejores rankeados



Camilo Aguado

Toures: PGA Tour Latinoamérica, PGA Tour Canada, Gira de Golf Profesional de México.

Victorias profesionales: Campeonato Nacional de Mayores 2019

Posición en el Official World Golf Ranking (OWGR): 505.



Santiago Gómez

Tour: PGA Tour Latinoamérica.

Posición en el Official World Golf Ranking (OWGR): 1761.



Paula Hurtado

Toures: Epson Tour.

Posición en el Rolex Ranking: 1561.



Sobre el Club Campestre de Cali

Par: 71

Longitud: 6986 yardas

Sede del Abierto de Colombia: 12

Campeones del Abierto: Raúl Posse (1946 y 1951), Arnold Palmer (1956), Pete Cooper (1959), Bob Watson (1960), Alberto Rivadeneira (1970), Sam Torrance (1979), Liborio Zapata (1988), José Lisandro Gómez (1995), Manuel José Merizalde (2006), Álvaro José Arizabaleta (2011).