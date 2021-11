Verstappen fue sancionado en GP de Catar y saldrá en la séptima posición 

Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, fue sancionado con cinco puestos en la parrilla y saldrá séptimo en el gran Premio de Catar de Fórmula 1 este domingo (14h00 GMT), por no haber descendido la velocidad con una doble bandera amarilla en las clasificaciones del sábado.



Al término de la sesión clasificatoria, el neerlandés no aminoró la marcha a pesar del peligro que representaba el monoplaza de Pierre Gasly (AlphaTauri) detenido por un pinchazo, según informaron los comisarios.



Clasificado en tercera posición, Valtteri Bottas (Mercedes) fue por su parte sancionado con tres puestos por no respetar una bandera amarilla. Así pues Gasly acompañará a Lewis Hamilton (Mercedes) en primera línea, mientras que Fernando Alonso saldrá tercero.



La salida de este primer GP de Catar de F1 tendrá lugar a las 17h00 locales (14h00 GMT), en horario nocturno sobre el circuito de Losail, unos kilómetros al norte de la capital Doha.



Carlos Sainz (Ferrari), clasificado 7º, subió al quinto puesto de la parrilla. El español era objeto también de una investigación por motivos similares a Bottas, pero los comisarios explicaron que redujo "considerablemente" la velocidad, como establece el reglamento