Sebastián Montoya y Prema Powerteam amplían asociación hasta 2021

Juan Carlos Pamo

Prema Powerteam anunció la continuación de su asociación con Sebastián Montoya, piloto de Escudería Telmex Telcel Claro.



El colombiano-estadounidense de 15 años seguirá conduciendo para la operación F4 del equipo durante la mayor parte del Campeonato italiano de Fórmula 4 y algunas rondas seleccionadas de la serie alemana.



Montoya, hijo del ex piloto de Fórmula 1 y doble campeón de la Indy 500, Juan Pablo Montoya, disfrutó de una temporada de novato positiva a pesar de los desafíos logísticos experimentados a principios de 2020.



Eventualmente, Sebastián logró múltiples resultados entre los cinco primeros y perfeccionó su habilidad en las carreras a través de la experiencia, sentando buenas bases para 2021 que será clave para el desarrollo de su carrera profesional.



En la temporada baja volvió al karting para mantenerse entrenado y pronto estará de regreso en Italia para comenzar las pruebas.



“Estamos muy contentos de volver a trabajar con Sebastián para 2021. El año pasado, no tuvo la temporada de novato más fácil, pero mostró un gran potencial y estamos ansiosos por verlo progresar aún más en la próxima temporada. Estamos haciendo un buen progreso con nuestros preparativos y esperamos llegar pronto a la pista con nuestra alineación completa", comentó Angelo Rosin, director del equipo.



“Estoy muy feliz de estar con Prema una vez más en F4. El año pasado, el equipo me ayudó enormemente a aprender y mejorar a lo largo de la temporada y estoy emocionado de ver lo que podemos lograr juntos después de un año en mi haber", apuntó Sebastián Montoya, piloto de Escudería Telmex Telcel Claro.