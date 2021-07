Óscar Tunjo: la historia del joven piloto que pasó del triciclo a la Fórmula 1

Andrea Milena Otero

Cuando era niño conducía un triciclo en el que se paseaba a diario por improvisadas pistas que demarcaba con tiza en el piso del negocio de sus padres: una compraventa de autos usados. Luego, su pasión por la velocidad la trasladó a coleccionar carros de carreras de juguete, a ver competencias de Fórmula 1 y a visitar el kartodromo de JuanPablo Montoya, en Bogotá, lo que ya marcaba el inicio de su camino como piloto. Primero llegaron las competencias regionales, la Carrera de las Estrellas, que ganó en 2004 y 2005 en Cartagena, y su triunfo con tan solo 8 años en campeonatos internacionales en España (2008) y dos años más tarde en Estados Unidos.



Luego, probaría suerte en los karts, pero fue en Malasia donde el nombre de Óscar Andrés Tunjo comenzó a rugir fuerte en el automovilismo, al coronarse en 2010 subcampeón de la Formula BMW Pacific.



Este caleño de 25 años, que ya es famoso en Europa, habló con RPM de El País sobre sus experiencias y sus metas a todo nivel.

¿Qué momentos de su carrera han sido más memorables?



Creo que todo en la vida es un proceso y una transición, sobre todo, en este deporte que tiene ciertas limitantes a la hora de practicarlo. Pienso que según la categoría, se asumen retos distintos, por ello, cada una de las carreras en las que he participado me ha dejado grandes aprendizajes.

Sin embargo, haber ganado el campeonato de Karting en Estados Unidos fue muy importante, así como haber quedado segundo en la Fórmula BMW, porque me permitió establecer el contacto para empezar a hacer parte en 2011 del equipo Lotus de Fórmula Uno, como piloto de formación en el programa iRace Professional Lotus F1 Team.



¿Quiénes han sido sus grandes maestros?



No he tenido muchos, pero entre las personas que me han guiado destaco al expiloto bogotano Jorge Cortés, quien fue de gran importancia en la parte inicial de mi carrera y aprendí mucho también de Gonzalo Clopatofsky (q.e.p.d) y Juan Pablo (su hermano).



¿Qué ventajas le da ser un piloto joven?



Que tengo mucho para dar y trato de aprovechar cada una de las oportunidades que se me presentan, sobre todo, ahora que la pandemia nos ha enseñado que cualquier cosa puede suceder. ¿En qué piensa antes y durante una carrera? Siempre está presente la adrenalina, sobre todo, antes de subirme al carro; esto es algo que todos los pilotos tenemos. Hay carreras que por su categoría representan más riesgo de accidentes, sin embargo, procuro estar concentrado, trabajar de la mano del equipo y mantenerme tranquilo antes y durante la carrera.

¿A qué meta le apuesta en este momento?



Corro en dos categorías de manera paralela en el GT World Challenge Europe: las carreras Sprint (cortas) y las de larga duración (Endurance). Este año Mercedes-Benz me dio la oportunidad de participar en este nuevo segmento, de resistencia, un aprendizaje que es muy significativo en mi proyección profesional. El objetivo siempre es ganar. La meta a corto plazo es tener un contrato de tiempo completo con esta marca, que siento que me ve como la forma de tocar un mercado tan significativo como el de Latinoamérica. Además, aspiro a seguir trabajando con importantes marcas y patrocinios como Motul.



¿Qué cualidades debe tener un buen piloto?



Además de conocer aspectos técnicos esenciales y de tener el deseo de ser el mejor, creo que hay que ser dedicado, planificar todo y saber escoger adecuadamente el equipo, porque no basta con tener el presupuesto, si no se cuenta con el apoyo humano correcto de mecánicos e ingenieros que te ayuden a triunfar. Sus consejos para un piloto que apenas se inicia en este mundo… Lo que más recomiendo es tener mucha entrega y disciplina, porque este es un deporte que conlleva mucho tiempo. También sugiero aprovechar el Karting para dar muchas vueltas, girar y aprender a tomar el control. Además, no se debe olvidar mantener a todo el equipo de trabajo unido y siempre darla toda. Ojalá podamos seguir teniendo más representantes en este deporte.



¿De qué manera se puede promover la formación de más profesionales y el automovilismo en el país?

Con el Ministerio del Deporte estamos trabajando un proyecto para apoyar a jóvenes talentos, pero no se puede negar que ha sido muy difícil, porque la pandemia nos puso a prueba en todos los sentidos. Ojalá y estos jóvenes pilotos puedan tener también el respaldo de sus familias para salir al exterior, probar suerte en Europa y poco a poco ir encarrilándose.



Por otro lado, he visto que al Autódromo se le han hecho importantes inversiones, lo cual es necesario porque estos escenarios son escasos y hay que cuidarlos. También me complace ver que pilotos como Omar Julián Leal, que nos ha representado en Europa, promueve la fabricación de prototipos que permiten seguir renovando el es quema de autos en el país