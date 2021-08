¡Motivada! Tatiana Calderón regresa a las 24 horas de Le Mans

Como el año anterior, Tatiana Calderón tomará parte de esta prueba junto al equipo Richard Mille Racing en la competida clase LMP2, junto a sus usuales compañeras Beitske Visser and Sophia Floersch.



“Finalmente ha llegado Le Mans y me emociona afrontar de nuevo esta carrera junto a Richard Mille Racing y gracias al apoyo de la Comisión FIA Women in Motorsport. Esta es una de las carreras más grandes del mundo y este año será un poco diferente al de mi debut el año pasado.



La piloto de la Escudería Telmex Telcel Claro se convirtió, el año pasado, junto a su equipo, en la primera tripulación completamente femenina en la clase de prototipos desde 1991, logrando además un destacado noveno lugar en su categoría, la más numerosa de la parrilla, gracias a una carrera sin errores a bordo del Oreca 07-Gibson operado por Signatech, un resultado que será el listón que se coloquen para su regreso al Circuito de la Sarthe, el trazado semipermanente de 13,6 kilómetros y 38 curvas en el que se disputa la prueba.



Este año la carrera tendrá diferencias respecto al anterior. La más notoria es el regreso del público a las tribunas después de correr a puerta cerrada la edición 2020. La fecha a finales de agosto significa además que habrá menos horas de carrera en la noche y temperaturas más elevadas, mientras que en lo técnico las reglas en LMP2 este 2021 obligan el uso de neumáticos Goodyear para todos los autos, además de una reducción en la potencia del motor para mantener una adecuada separación entre las categorías.



Adicionalmente, el regreso del día de pruebas este domingo 15 de agosto, junto a una programación con más tiempo en pista durante la semana de la carrera en comparación con el año anterior, deberían permitirle a la piloto de la Escudería Telmex Telcel Claro, y sus compañeras tener más vueltas en pista para trabajar en la puesta a punto del prototipo Oreca, y acercarse así a su objetivo de tener otro buen resultado en una de las carreras más famosas del mundo, parte de la denominada “Triple Corona” del deporte a motor junto al Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis.



Tras haber conseguido tres sólidos resultados en lo que se ha corrido de la temporada del FIA WEC, la colombiana afronta la carrera más clave del campeonato queriendo mostrar sus progresos y los de su equipo desde su última visita a Le Mans.