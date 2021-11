Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Catar en la Fórmula 1  

Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en el Mundial, conquistó el primer Gran Premio de Catar de la historia de la Fórmula 1, y se colocó a ocho puntos del líder Max Verstappen (Red Bull), segundo este domingo en la 20ª prueba de 22 esta temporada.



Tras salir desde la pole, Hamilton no se preocupó por la remontada de Verstappen, quien salió desde el séptimo puesto, ni por Fernando Alonso (Alpine), quien firmó su primer podio del año.



Solo quedan por delante dos carreras en el calendario de 2021, en Arabia Saudita y en Abu Dabi en diciembre.



Se trata de la segunda victoria consecutiva, después de la lograda en Brasil, la séptima de esta temporada y la 102ª de la carrera de Hamilton, de 37 años, quien aspira a una octava corona mundial.



"Podemos lograrlo", lanzó aún desde su monoplaza el ganador del día.



Segundo en la sesión de clasificación del sábado, Verstappen fue sancionado con cinco puestos en la parrilla por no haber aminorado la velocidad mientras el monoplaza de Gasly estaba inmovilizado en la pista el sábado.



El neerlandés de 24 años ganó tres puestos en la salida. En la vuelta cinco ya era segundo detrás de Hamilton.



Pero a diferencia de Brasil, escenario de una batalla antológica la semana pasada, esta vez no hubo duelo directo entre ambos candidatos al título.



- 98º podio de Alonso -

Verstappen, que aspira a un primer título este año, finalizó las 57 vueltas de 5,38 kilómetros a 25,7 segundos del séptuple campeón del mundo, pero se llevó el punto de mejor vuelta en carrera.



"Nuestra posición en la parrilla comprometió la situación, pero hice una muy buena salida, nos pusimos rápido segundos y al final estuvo bien con la mejor vuelta", reaccionó el líder del Mundial.



Hamilton, por su parte, se sintió "un poco solo al frente de la carrera". "Me gusta cuando todo sale bien, muy buen trabajo del equipo, estoy ansioso por ver la carrera repetida para ver lo que pasó por detrás".



Hamilton podrá ver cómo Alonso, doble campeón del mundo en 2005 y 2006, firmó su 98º podio, el primero para el asturiano desde 2014.



"Increíble, siete años... al fin... Esperé tanto tiempo para esto", reaccionó Alonso, de 40 años, elegido mejor piloto del día.



El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el francés Esteban Ocon (Alpine) completaron el top 5. Pierre Gasly, que salió segundo, sólo pudo ser undécimo en meta.



- A un año del Mundial -

A un año exacto del Mundial-2022, Catar organizó su primer Gran Premio de Fórmula 1, en horario nocturno sobre el circuito de Losail al norte de la capital Doha.



Varias antiguas estrellas del fútbol como David Beckham, Andrea Pirlo, Marcel Desailly, Patrick Kluivert o Cafú dieron lustre al circuito catarí.



Catar no estará en el calendario de 2022, pero firmó un contrato de 10 años con la F1 a partir de 2023, algo que suscitó las críticas de ONG internacionales que condenan el trato dispensado a los miles de trabajadores procedentes sobre todo de Asia, en las grandes obras del Mundial-2022.



Catar responde a las críticas asegurando que ha hecho mucho para mejorar las condiciones de trabajo de los inmigrantes.



Hamilton, comprometido en la defensa de las minorías, lució este fin de semana un casco con los colores arcoíris.



"Es importante para mí representar a esta comunidad LGBT, hay situaciones (en esta región del mundo) que no son perfectas y deben ser destacadas", explicó el sábado, añadiendo que lucirá ese casco en Arabia Saudita (5 diciembre) y en Abu Dabi (12 diciembre).