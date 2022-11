La colombiana Tatiana Calderón está lista para regresar a las pistas luego de una lesión en su mano

Tatiana Calderón está lista para volver a la acción en la última válida de la temporada del campeonato FIA de Fórmula 2 este fin de semana en Abu Dhabi, después de recuperarse de su reciente lesión en la mano derecha.



La piloto de la Escudería Telmex Claro se vio fuertemente perjudicada en su última participación en la F2 en Monza a finales de septiembre, cuando sufrió un incidente al inicio de la carrera sprint que le dejó una fractura en su mano derecha al colisionar con el piloto británico Olli Caldwell.



Pero ahora, en el cuarto y último fin de semana de carrera de su regreso a la Fórmula 2 con Charouz Racing System, que sólo ha sido posible gracias al generoso apoyo de la cantante colombiana Karol G, AVL, Terpel y Escudería Telmex Claro, Tatiana busca contrarrestar la decepción de los acontecimientos de Monza, después de haber tenido el tiempo para descansar y recuperarse durante esta pausa de dos meses.



Tatiana ha puesto recientemente su mano a prueba en un test en un kart con cambios, para hacerlo aún más exigente, y ahora se siente preparada para volver a subirse a bordo de su “Makinón” de la F2, como lo ha bautizado en honor a Karol G, y buscará terminar la temporada 2022 demostrando su progresión, así como devolver la fe que la artista colombiana y sus seguidores han puesto en ella.



Además de su rutina habitual y de la terapia específica para recuperar la fuerza en su mano y brazo derechos, Tatiana pasó unos días en el simulador de AVL, donde probó por primera vez la tecnología de SUB2r, una empresa que desarrolla y produce lentes especiales diseñados originalmente para los deportes electrónicos y la transmisión de juegos en directo, que pueden ayudar a mejorar el rendimiento.



La piloto Claro visita el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi por primera vez desde su anterior campaña de F2 en 2019, y desde entonces el trazado de la pista de 5,281 km ha cambiado considerablemente. La eliminación de la chicana en lo que solían ser las curvas 5 y 6, así como la introducción de una larga curva a la izquierda en lo que solían ser las curvas 11 a 14, ha hecho que la pista sea más un desafío de alta velocidad, además de aumentar las posibilidades de adelantamiento.



La colombiana también tiene buenos recuerdos de la pista, ya que algunos de sus mejores resultados en la GP3/FIA F3 se lograron en el circuito de los Emiratos Árabes Unidos, así como un podio cuando compitió en la serie MRF Fórmula 2000 de la cual fue subcampeona.



Tatiana Calderón:

"Ha pasado un tiempo desde la última vez que me subí a un auto de carreras, así que estoy deseando volver a competir en Abu Dhabi, especialmente después de lo que pasó en Monza. Fue bueno tener un descanso de dos meses en el calendario para permitir que mi mano se recuperara completamente. La mano se siente bien, he estado en el karting y en el simulador de AVL, donde he tenido la oportunidad de probar las nuevas gafas SUB2r con su nueva tecnología fascinante. Estoy muy contenta de tenerlos con nosotros este fin de semana. No he estado en Abu Dhabi desde 2019, así que será mi primera vez en el nuevo trazado, pero es un lugar que me gusta con el calor, y los compuestos de neumáticos que ya hemos usado, que siento que me convienen más. Daré lo mejor de mí para conseguir el máximo posible en resultado y a la vez disfrutar el fin de semana".