Japón se queda sin Fórmula 1 por segundo año consecutivo debido a la pandemia

El Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, que iba a celebrarse en Suzuka (centro) el 10 de octubre, fue anulado por segundo año consecutivo debido a la situación sanitaria en el país, anunciaron el miércoles los organizadores.



Tras conversaciones "con las autoridades de Japón, la decisión del gobierno japonés fue anular la carrera debido a las dificultades vinculadas a la pandemia", escribió en un comunicado la firma estadounidense Formula One, que organiza el campeonato.



Formula One prepara ahora un "calendario revisado" de la temporada y "anunciará los detalles finales en las próximas semanas", agregó el comunicado.



"Formula One ha demostrado este año, y en 2020, que podemos adaptarnos y encontrar soluciones" adaptadas a las circunstancias", recordó. La pandemia, que obligó a anular o retrasar la mayoría de acontecimientos deportivos internacionales en 2020, ya provocó la suspensión de los GP de Fórmula 1 inicialmente previstos en Australia, Canadá, China y Singapur. El Gran Premio de Japón de MotoGP, que también iba a tener lugar en octubre, había sido anulado a finales de junio por los mismos motivos.



El circuito de Suzuka, que tiene la particularidad de tener forma de ocho y posee un puente sobre la pista, ha recibido 31 GP de Fórmula 1 desde 1987. Es uno de los trazados emblemáticos del Mundial de F1.



En abril, los promotores nipones y las instancias de la F1 habían anunciado que la carrera permanecería en este circuito al menos hasta 2024. anuncio es un golpe duro para el constructor japonés Honda, que dejará la Fórmula 1 al final de este curso. Sus motores propulsan actualmente a Red Bull y a su escudería hermana Alpha Tauri.



El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcha en estos momentos segundo en la clasificación de pilotos (187 puntos), por detrás del británico Lewis Hamilton (195), mientras que Red Bull pisa los talones a Mercedes en la de constructores. Honda también es, a través de una filial, propietaria del circuito de Suzuka, que acoge el GP de Japón de F1 sin interrupción desde 2009.



"Es una pena que por segundo año consecutivo no sea posible organizar el GP de Japón en Suzuka", lamentó el fabricante nipón en un comunicado.



"Estamos especialmente decepcionados porque este es nuestro último año en la Fórmula 1 y sabemos que muchos seguidores esperaban con impaciencia este evento", añadió.



Japón acaba de organizar los Juegos Olímpicos, celebrados a puerta cerrada, y se dispone a acoger, en condiciones idénticas, los Juegos Paralímpicos, que comienzan el 24 de agosto. El país afronta desde finales de junio su peor ola de coronavirus hasta el momento, sobre todo por el efecto de la variante Delta.



A mediados de julio se decretó un estado de urgencia en una parte del país, incluida Tokio, por cuarta vez desde el comienzo de la pandemia.



El calendario de la F1 está compuesto este año por 23 Grandes Premios, 12 de los cuales ya se han disputado. El próximo es el GP de Bélgica el 29 de agosto, a quien seguirá el GP de Países Bajos, con aforo limitado en Zandvoort, y el GP de Italia en Monza.



Para mitigar la anulación de varias carreras tradicionales del calendario, en diciembre hay previsto un Gran Premio por primera vez en Arabia Saudita. También figura un GP del 19 al 21 de noviembre, pero todavía no se ha anunciado oficialmente dónde se celebrará.