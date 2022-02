La Selección Colombia volvió a sumar una nueva derrota en la fecha 16 de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022 y la dejó séptima en la clasificación, posición en la cual solo un milagro clasificaría a la 'tricolor'.



Chile tuvo un envión anímico y en un complicado juego en La Paz, derrotó 3-2 a Bolivia y revivió sus chances de luchar por el repechaje al Mundial, ubicándose en la sexta posición con 19 puntos.



Uruguay volvió a cumplir con la tarea y goleó 4-1 a la Venezuela de José Néstor Pékerman en Montevideo. Con este resultado, cerrando la doble fecha de eliminatorias con seis puntos de seis posibles, la 'celeste' se ubicó en la cuarta posición con 22 unidades.



En el tercer juego de la jornada, Argentina venció por la mínima diferencia a la Selección Colombia, quedando segunda con 35 puntos y dejando a los dirigidos por Reinaldo Rueda séptimos con solo 17 unidades, sin haber sumado un punto en esta doble fecha.

Brasil hizo lo suyo y goleó 4-0 a Paraguay, sepultando todas sus ilusiones de siquiera alcanzar el repechaje para Catar. La selección de Tite continúa liderando la tabla con 39 puntos y sin perder un solo juego. Paraguay por su parte quedó novena con 13 unidades.



Cerrando la jornada, el juego entre Perú y Ecuador terminó empatado a un gol. Ecuador comenzó ganando, resultado que favorecía a Colombia, sin embargo un gol de Edison Flores, el mismo que anotó en Barranquilla, empató el juego, avivando la ilusión 'inca'. Así las cosas, Ecuador es tercero con 25 puntos, a uno de clasificar a Catar y Perú es quinta con 21 unidades y en puesto de repechaje.

Próximas fechas

A falta de confirmación oficial de la hora de los juegos de las dos últimas fechas, así serán los enfrentamientos donde algunas selecciones sellarán su clasificación, mientras que otras confirmarán su adiós a Catar:



Fecha 17 (24 de marzo - hora por confirmarse)

Argentina vs Venezuela

Colombia vs Bolivia

Paraguay vs Ecuador

Brasil vs Chile

Uruguay vs Perú



Fecha 18 (29 de marzo - hora por confirmarse)

Perú vs Paraguay

Ecuador vs Argentina

Venezuela vs Colombia

Chile vs Uruguay

Bolivia vs Brasil