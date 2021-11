Así será el recorrido de la antorcha de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

Este miércoles inicia el recorrido de la llama de los Juegos Panamericanos Junior y finalizará cuando la antorcha ingrese al estadio Pascual Guerrero el jueves 25 de noviembre.



El encendido inicial del fuego Panamericano será específicamente en el Cerro de Los Cristales (Cali) y tendrá como testigo de honor el monumento a Cristo Rey, el más representativo de la ciudad.



Marcelo Vélez, coordinador del recorrido de la antorcha, considera que este tipo de eventos deben ser incluyentes y permitir mostrar los sitios emblemáticos de cada ciudad:



“Tendremos un recorrido que visitará los sitios más icónicos de las subsedes, el casco histórico, los escenarios deportivos y en general lo que identifica a cada sitio de las Juegos. Lo haremos con muestras deportivas y culturales. Queremos que sea un movimiento incluyente, no solo de género, sino que el cincuenta por ciento de quienes porten la antorcha sean personas en situación de discapacidad, personajes conocidos, pertenecientes a todos los círculos sociales, de todas las edades, que hagan parte de distintos grupos étnicos. El 50 % restante serán deportistas”.



Un grupo de boy scouts serán los encargados de encender la fogata, desde donde saldrá la llama que prenderá la antorcha en medio de una muestra cultural de la ciudad y la región, contando con la presencia de autoridades de los Juegos e invitados especiales.



Además, los altos mandos de los Juegos Panamericanos ya se encuentran instalados en Cali, para ultimar detalles de logística y organización.

Este será el recorrido oficial de la antorcha de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021:



Miércoles 17 de noviembre, 4:00 pm. Cali.

Nacimiento del Fuego – Monumento a Cristo Rey



Jueves 18 de noviembre, 3:30 pm. Bogotá.

Comité Olímpico Colombiano y Ministerio del Deporte



Sábado 20 de noviembre, 9:00 am. Jamundí.

Puente de Jamundí al Monumento al Cacique Xamundí



Domingo 21 de noviembre, 9:00 am. Calima El Darién.

Centro Recreativo Comfandi al Restaurante Los Balcones de Calima



Domingo 21 de noviembre, 3:00 pm. Yumbo.

Museo Mulaló al Santuario del Señor del Buen Consuelo



Lunes 22 de noviembre, 9:00 am. Palmira.

Facultad de Agronomía Universidad Nacional al Parque Panamericano



Lunes 22 de noviembre, 3:00 pm. Buga.

Uniminuto sede Buga a la Basílica del Señor de los Milagros



Martes 23 de noviembre, 9:00 am. “Cali Ciudad Deportiva”.

Estación MIO Cable Brisas de mayo al Coliseo Miguel Calero



Miércoles 24 de noviembre, 9:00 am. “Cali – Valle”.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura a la Plazoleta de San Francisco



Jueves 25 de noviembre, 7:00 pm. Cali (Ceremonia Inaugural).

Puerta Norte del estadio Pascual Guerrero al pebetero Panamericano Junior.