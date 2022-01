A solo tres fechas del cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, aún persisten las dudas sobre a clasificación de algunas selecciones que no se han podido consolidar en su juego y lograr los resultados esperados.



La Selección Colombia cayó por la mínima diferencia ante Perú, en un juego clave para encaminar su clasificación a la máxima competición de fútbol. Este resultado lo alejó de sus aspiraciones para ir a Catar y dejó al cuadro 'inca' ubicado en puestos de clasificación directa.



Uruguay bajó a puestos de repechaje, pese a su victoria 1-0 ante Paraguay. Chile no levanta cabeza y cedió terreno al caer derrotado 1-2 ante Argentina, que selló su clasificación a Catar la fecha pasada.



Ecuador se acercó más a la clasificación al rescatar un empate a un gol ante Brasil en un juego con mayor protagonismo para el árbitro colombiano Wilmar Roldán.



Al cierre de la fecha, Venezuela goleó 4-1 a Bolivia en el estreno de José Néstor Pékerman en el banquillo de la 'vinotinto', sin embargo, su equipo sigue en el fondo de la tabla y sin chances de aspirar a este Mundial.

Próxima fecha

La fecha 16 se jugará el próximo martes 1 de febrero, donde algunas selecciones como Ecuador buscarán sellar su clasificación, mientras que Colombia espera un milagro para seguir aferrado al sueño mundialista.



Bolivia vs Chile

3:00 p.m.



Uruguay vs Venezuela

6:00 p.m.



Argentina vs Colombia

6:30 p.m.



Brasil vs Paraguay

7:30 p.m.



Perú vs Ecuador

9:00 p.m.