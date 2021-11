Andrés Angulo, un vallecaucano 'Gigante' en el béisbol de las Grandes Ligas

En los barrios de Santiago de Cali es común ver en las calles a los niños y a los jóvenes jugando con un balón de fútbol. En los parques nos acostumbramos a ver rodar ‘la pecosa’ en medio de los árboles y se suele ver las canchas de baloncesto ocupadas por los amantes de las cestas.



En medio de esta cultura deportiva que viven los caleños, nació un personaje que iba a ser el único y diferente de su generación: Andrés Santiago Angulo Castro, el joven que surgió para darle ‘batazos’ a la vida.



Nacido en Cali el 5 de septiembre de 1997, Andrés se crió en el barrio República de Israel, con sus tres hermanas, un hermano, su sobrina y su mamá.



Desde pequeño ya representaba al Valle en el béisbol y su historia iniciaría luego de que un día en el que no se presentó su entrenador de fútbol, acompañó a su hermano mayor a la práctica de béisbol.



Esa tarde, el profesor Carlos Martínez lo invitó a que golpeara unas bolas, y se dio cuenta de que tenía un talento escondido en él. En ese momento sintió esa conexión con el béisbol, como él le dice, ese “feeling”.



Andrés Santiago recuerda un carrito blanco que tenía su mamá y que era el que los llevaba y los traía para todos lados. Él llegaba del colegio, almorzaba con su arroz blanco, su buena porción de carne y un rico refresco, alistaba su uniforme y salía corriendo para las canchas panamericanas con su madre, la mujer que él confiesa que siempre lo motivó a que estuviera activo en el deporte.



Cuando no se podía ir en el carrito blanco, los encargados de llevar a Andrés desde su barrio hasta al estadio de béisbol eran la Ermita 7c, la Montebello 2 o la Decepaz 7. Transportes tradicionales de la Cali de hace años y que él guarda en su memoria con nostalgia.



“Eso es algo muy lindo de nuestra cultura, el apoyo del ciudadano al deportista. A veces, cuando no había plata, muchos ‘pelados’ pedíamos el favor que nos llevaran por menos de lo que en realidad costaba el pasaje, y los conductores sin ningún problema nos acercaban”, dice.

Andrés Angulo (izquierda) ha jugado para la Selección Colombia.

Momento de mirar hacia el futuro

Andrés Santiago confiesa que desde que ingresó al béisbol muy pequeño siempre lo miraba como recreativo, una manera para pasar el tiempo y divertirse, nunca lo vio un objetivo más allá, pese de haber llegado a una Selección Colombia; sin embargo, ese momento llegaría.



En el departamento del Valle se creó el Grupo de Desarrollo del Béisbol, un proyecto para potencializar a los mejores talentos y ficharlos a Estados Unidos.



Fue entonces cuando ‘le metió la ficha’ y apenas pudo tener la edad para ingresar al grupo, dio lo mejor de él y fue visto por unos scouts deportivos que ya lo tenían visto desde hacía varios años. Tuvo, entonces, la oportunidad de viajar a Panamá y República Dominicana para unas pruebas con equipos reconocidos, uno de ellos los Mets.



El 2 de julio en el béisbol es un día clave, ya que es la fecha en la que los equipos firman a sus jugadores, y todo daba para que Andrés Santiago se fuera a cumplir sus sueños a Estados Unidos, pero no fue así.



En el 2014 tuvo un bajón de rendimiento y no firmó con nadie, no hubo una llamada o algún tipo de señal de los equipos norteamericanos.



Con el apoyo de sus padres, no dejaron que su hijo cayera en la desilusión y lo invitaron a seguir entrenando. En el mes de agosto, Andrés tenía un torneo nacional en Barranquilla, y con el buen rendimiento que tuvo, sus padres le dieron la noticia que un scout de los Gigantes de San Francisco le iba a cumplir el sueño y quería que firmara con ellos ese mismo año.

Segundo ‘strike’

La vida le estaba dando indicios a Andrés de que no la iba a tener fácil, pues en los comienzos de su primera temporada del primer nivel del béisbol profesional con su nuevo equipo tuvo que lidiar con la muerte de su abuela.



Luego, a mitad del torneo, sus padres tuvieron un grave accidente que los dejaría al borde de la muerte. Viajó para acompañarlos y asegurarse de que su papá se mejorara y después el deber llamaba, pues tenía que terminar la liga. En medio de las semifinales, su mejor amigo falleció por un accidente de moto.



A pesar de no creer todo lo que le pasaba, Andrés logró superar todos estos hechos en su mente, su equipo pasó a la final del torneo y, en este partido que definía el campeonato, en la última entrada marcaría un jonrón que conseguiría la victoria. En ese instante, Andrés sabía que le estaba dando un ‘batazo’ a las desgracias.



Un sueño de Selección Colombia

La carrera de Andrés Santiago continuaría con otros obstáculos, sufrió dos lesiones fuertes en su mano, pero no iba a ser excusa de que no pudiese representar a la 'tricolor'.



Luego de poder jugar en la liga profesional en Colombia con el permiso de los Gigantes, Andrés enfrentaría en esta temporada 2021 la Copa Mundial Sub 23 en México, un torneo que llevaría el lema que su equipo inventó: “Yo creo”. Colombia conseguiría el tercer lugar y una medalla mundial, demostrando a todos los equipos que, como dice Santiago, “el béisbol en Colombia va por muy buen camino”.



Andrés tiene claro que no quiere que la gente solo hable de él, su misión y su sueño es que todo el talento que él demuestra sea una ayuda a visualizar este deporte en Colombia. De esta forma, conseguir más escenarios deportivos a nivel competitivo y de entrenamiento: “que los niños escojan, que tengan varias opciones para salir adelante con el deporte. Yo sueño que tengan la oportunidad de explotar su talento y no estén en las calles haciendo cosas malas”.



Andrés Santiago pronto finalizará su contrato con los Gigantes de San Francisco y estará en busca de un nuevo contrato en el exterior. Por ahora seguirá entrenando en Colombia y participando de la liga profesional de este país jugando con Los Vaqueros de Montería, volver a la Serie del Caribe, pero para esta vez, ser campeón.



Andrés Angulo sueña que los jóvenes puedan cumplir eso mismo que ha logrado él, que sin dejarse ponchar, ha dado un jonrón en la vida.

Datos

Único pelotero vallecaucano que ha participado en una Serie del Caribe.

Segundo vallecaucano elegido entre los cien mejores de Latinoamérica.

Campeón del béisbol profesional con Vaqueros 2019 - 2020.



Mejor pelotero de la liga dominicana en 2015.



Cátcher titular en selección Valle de mayores a los 17 años.



Hizo parte de un club colombiano que por primera vez participó en una Serie del Caribe (Vaqueros)