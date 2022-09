Un ‘borondo’ cultural y artístico: una nueva exposición gráfica y audiovisual se toma Cali

Expresiones de la gráfica, las artes vivas y la gastronomía caleña serán parte de la exposición Gráfica indisciplinada: Saberes, sabores, y prácticas habitando Cali que el Centro Cultural Colombo Americano presentará en el mes de septiembre gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, y en alianza con la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana de Cali.



La exposición abrirá sus puertas el jueves 8 de septiembre a las 6:00 p. m. en la Galería de Arte Humberto Hernández del Colombo Americano de la sede norte. Los visitantes podrán disfrutar de diferentes visiones del paisaje rural y urbano que caracterizan la identidad cultural de la ciudad a través de obras gráficas y piezas audiovisuales elaboradas desde la mirada de estudiantes y egresados de los programas de artes visuales de la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana.



Como parte de la inauguración, la obra integrará dos actividades colaborativas orientadas en los sabores de la región. La primera, titulada ‘Molcajeteando secretos del mundo picante’, estará guiada por María Isabel Quiñonez, quien invitará a los participantes a preparar diferentes salsas de ajíes que los transportarán a sus mundos picantes. El evento se llevará a cabo en el auditorio Earle Sherman del Colombo Americano, sede norte. Para participar se debe realizar el registro previo en https://bit.ly/3PScxm0

En la segunda actividad, los asistentes explorarán los alimentos típicos de la ciudad y podrán prepararlos en la mesa ‘La boca que come y la boca que habla’ junto a la artista brasileña Carolina Castanho de Mello en un espacio que invita al público a compartir recuerdos e historias a través de la culinaria tradicional. El taller tendrá lugar en la biblioteca Abraham Lincoln del Colombo Americano de la sede norte y no requiere inscripción previa.



Esta exposición, realizada bajo la curaduría de la artista Margarita Ariza Aguilar, es la tercera presentada en el marco del proyecto Rediscovering the Art Gallery, el cual tiene como propósito crear espacios de circulación para artistas emergentes, estudiantes y egresados recientes de escuelas de arte de la ciudad de Cali.



La exposición, que enmarca la identidad cultural y las expresiones tradicionales de la comunidad caleña, podrá ser visitada de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. en jornada continua y sábados de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. También se puede visitar de forma virtual en la página web: https://bit.ly/3csBsPp



Todas las exposiciones de la Galería de Arte Humberto Hernández del Centro Cultural Colombo Americano se pueden encontrar de manera virtual en https://bit.ly/3pNXr6t