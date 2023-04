Tiempos oscuros finamente ilustrados, las novelas gráficas del escritor Mario Mendoza

Cuando Mario Mendoza tomó la decisión de dejar de escribir novelas y concentrarse en el mundo gráfico como el cómic, fue una verdadera sorpresa para muchos, incluso algunos llegaron a pensar que era un error.



Lejos de toda realidad. El proyecto anda sobre ruedas, sus lectores han aumentado, y prueba de ello, es que en cada una de las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), con las interminables jornadas de firmas de libros y eventos completamente abarrotados de sus lectores.



Un fenómeno que seguramente se repetirá desde la próxima semana con una nueva edición de la Filbo cuando lleguen allí con los volúmenes finales de su serie de cómics ‘El último día sobre la tierra’ con el ‘Robo’ y ‘Siete minutos’, los volúmenes 9 y 10 de esta exitosa serie apocalíptica, aterradoramente acorde con los momentos oscuros de la crisis global que vive la humanidad.



Todo esto, junto a un equipo de ilustradores liderado por Keco Olano y Heidi Muskus, siguiendo una línea que Mario ha definido a lo largo de su carrera en la escritura con la literatura de la anticipación, sobre lo que fin de los tiempos, entre guerras, pandemias, virus, enfermedades y hasta estallidos nucleares.



En el mundo creado por Mendoza, tan trágicamente cercano y doloroso que al real, elementos como la tecnología, se encuentran con elementos como la poesía, los sentimientos humanos y cómo este empieza a extrañar todo aquello que por distintas causas decidió destruir.

El último día sobre la tierra

​

Para sorpresa de los propios lectores del escritor Mario Mendoza, a lo largo de su serie ‘El último día sobre la tierra’, ha logrado anticipar acontecimientos globales como la llegada de la pandemia a causa del Covid-19 que generó el encierro del mundo en el 2020.



También la llegada de la guerra que protagoniza Rusia contra Ucrania y que para muchos tomó por sorpresa al mundo, Mario Mendoza ya tocaba el tema en su serie de cómic.



Sólo basta recordar que este ambicioso proyecto arrancó hace un poco más de cinco años y en sus primeras historias ya aparecían ilustrados personajes que debían llegar tapabocas, grandes fosas comunes, y poco tiempo después llega la pandemia, y mucho de lo ilustrado se vuelve realidad.



Pero el escritor bogotano siempre ha sido claro. No hay que ser vidente para anticipar cosas como la pandemia. “La OMS venía alertando de varios virus como el chikungunya, zika y hasta el ébola, que incluso alcanzó a salir de África, y que de salirse de control podría haber arrasado a Europa y buena parte de Norteamérica”.



En el volumen 9, ‘El Robo’, su protagonista, Fernando, ya no desea seguir haciendo parte del sistema, lo aborrece, mientras que Eliana, su estudiante que lo ama en silencio, no ha dejado de buscarlo en secreto. Juntos, en búsqueda de recibir juntos el fin del mundo en un sótano en el centro histórico de Bogotá, mientras que todo se destruye.



Para el cierre, en el volumen 10, ‘Siete minutos’, Paul y Penélope, sus protagonistas, son una pareja de profesores universitarios de vida aparentemente feliz y tranquila, hasta que deben enfrentarse a sus demonios para que Paul intente recuperar su amada, negándose a dejar que el destino se la arrebate.

Basada en las novelas del escritor colombiano Mario Mendoza y en el personaje del detective Frank Molina, se llevó a cabo en Bogotá el rodaje de Los Iniciados, que es protagonizada por Andrés Parra. En la saga de Frank Molina, que se vale de los libros Lady Masacre, La melancolía de los feos, El diario del fin del mundo y Akelarre, se narra la historia de un investigador privado alcohólico que desenmascara complots siniestros dentro del bajo mundo de Bogotá. Especial para El País

Mendoza no deja de lado el tema de ‘Los Iniciados’, la película basada en sus historias y personajes de algunas de sus novelas, que Prime Video prepara y que es protagonizada por Andrés Parra, junto a un elenco en el cual se destacan actores como Juan Pablo Urrego y Ana Wills.



La película presenta un futuro en el que el agua limpia y las luchas de poder hacen parte de la agenda diaria en la búsqueda del poder, contando con un guión de Nicolás Serrano y Esteban Orozco, siendo dirigida por Juan Felipe Orozco y producida por Rodrigo Guerrero, contando con el propio Mario Mendoza como productor ejecutivo y con Keco Olano y Heidi Muskus en la parte gráfica.



Los Iniciados, película producida por Aldea Producciones para Amazon, se rodó en Bogotá en el mes de septiembre de 2022.



Pero aclaran, que si bien ‘Los iniciados’ parte de las historias de los libros del escritor colombiano, es algo completamente distinto y esperan que los propios fieles lectores de Mario Mendoza se lleven una grata sorpresa.