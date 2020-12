Erika Mantilla

Este miércoles, 16 de diciembre, el mundo celebra 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven, el artista alemán nacido en Bonn, en 1770, es también el compositor más escuchado e interpretado en el mundo. Sus obras están llenas de grandeza, energía, y fortaleza.



Es el compositor más querido y apreciado por todos, nuestros oídos captan sus hermosas melodías. Un hombre que, frente a la adversidad, pérdida auditiva desde muy temprana edad pudo darle la vuelta a su destino, y nos siguió entregando lo más grande de su música.



En su música encontramos un lenguaje directo al corazón. Al alma, es el compositor tan cercano a nosotros que puede cambiarnos psicológicamente, nos enseña a comprender íntimamente nuestro mundo interior.



Sus conciertos, sonatas, sinfonías, música de cámara, su única opera fidelio, y su gran misa Solemne en la cual nos expresa una gran capacidad de libertad interior. Esta música después de 250 años nos sigue invitando a no seguir aislados, es una invitación a salir de cualquier tristeza, dolor; en ella encontramos la profundidad y la grandeza que hay todo ser humano.

Su bien conocida y afamada quinta sinfonía consideraba como las más beethoveniana de todas las sinfonías del compositor, ha contribuido positivamente a nuestro bienestar anímico, su fuerza emocional y espiritual nos sigue permitiendo salir de nuestras propias batallas. En su tercera sinfonía 'eroica' encontramos muchos elementos humanos que nos permite rescatar nuestro yo herido, una magnifica catarsis, que en momento de crisis y desesperación humana podemos liberar tensiones, angustias, frustraciones.



Quizás muchas guardadas en nuestro “closet” emocional, aquellos recuerdos, no asumidos, no redimidos que se siguen acumulando en nuestro inconsciente que siguen lacerando nuestro yo. Una experiencia magnífica es escuchar su obra, nos purifica y redime nuestro presente y nos hace sentir una mirada más positiva hacia el futuro. Cuando queramos salir del pesimismo y resolver situaciones emocionales que nos aquejan escuchemos su tercera o su quinta sinfonía. Su música es de una fuerza salvadora.



La quinta sinfonía, como la heroica, tienen elementos de liberación emocional, psicológica. Un hombre que se enfrentó al destino (su sordera) que, al hacer un pronunciamiento desde su música, en forma contundente, de convicción, de fortaleza lo realizó a través del poder monumental del sonido de la gran orquesta. Al escuchar la sonata primavera para violín y piano, su extraordinario cuarto concierto para piano lleno de lirismo, y profundo encuentro con nuestro yo interior, podemos decir que en su música encontramos una “cura de altitud” como bien lo expreso en muchas de sus obras.



Encontró el maestro en su música un elemento de reparación psicológica enorme, un acompañamiento extraordinario para hacerle frente a las vicisitudes de la vida, a las resistencias que los aquejaron. Beethoven se adelantó a nuestro tiempo.



En su novena sinfonía nos habló a todos los hombres llamándonos a la fraternidad, y a la convivencia pacífica. “Un beso para el mundo” fue lo que nos dejó.



Beethoven después de 250 años nos sigue hablando, bien lo expresó el escritor francés Romain Rolland : “ La obra de Beethoven a lo largo de su vida conformó una catedral: las naves de la catedral son las 32 sonatas para piano - Las capillas son los cuartetos de cuerda - Las dos torres son la novena Sinfonía y la misa Solemne. Y al final dijo: "¿por qué no las Variaciones Diabelli, la aguja.?"



Bien es célebre el comentario que hizo Leonard Bernstein compositor, director de Orquesta - (1918 -1990) - en relación a su obra: "no ha existido un compositor que haya hablado de forma tan directa a tantas personas: jóvenes, adultos, gente educada e ignorante, a personas de todo tipo de nacionalidades y razas, músicos profesionales y amateur, a los sofisticados e ingenuos. Esta música en últimas, nos habla de la universalidad del pensamiento y del espíritu, de la hermandad humana y el amor".



Aquí empieza un nuevo comienzo para la humanidad que frente ante tanta adversidad seguimos encontrando en su música la compañera de camino que nos permite vivir con esperanza en un mundo nuevo: el nuestro.

