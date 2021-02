Los dúos que lleva Abel Visconti en el alma y el corazón

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Abel Visconti, una de las leyendas vivientes del folclor latinoamericano, quien iba a presentarse en ocho teatros en Colombia, pero la pandemia se interpuso, lanza con Sony Music su nuevo álbum: ‘Dúos Que Llevo en el Alma Y el Corazón’, que incluye 18 éxitos que interpretó antes con Víctor Visconti y que ahora canta con otros artistas, entre ellos varios colombianos.



Temas como Mama Vieja, Andate, Paisaje Colombiano, Las Quimeras, entre otros, los canta Abel a dúo con Anabella, Tormenta, Javier Aristizábal, hermano de Juanes, en esta producción dirigida por él y su hija Graciela Visconti, y en la que graba por primera vez con su hijo Daniel Visconti.



Los míticos Abel y Víctor enamoraron con sus canciones a sus seguidores desde la Pampa hasta el Caribe, y ahora a sus 88 años y con 70 años de trayectoria, Abel, sobreviviente del dúo argentino, grabó con los artistas que “le han tocado el corazón con sus canciones y su forma de ser en la vida. Este es un sentido homenaje a su hermano Víctor, quien falleció el 11 de abril de 2003, dejando un gran legado.

En Zorzal Criollo, con la voz de Carlos Gardel, Abel Visconti dobla las guitarras originales junto a Abel Maza. En Mama Vieja lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Medellín: “Está cantada en la versión original con mi hermano Víctor, pero la música ha cambiado en su forma para sonar más celestial, como merece una madre”.



En Lágrimas de Amor lo acompaña su hijo Daniel, para quien es “muy groso estar cantando con un artista del tamaño de Abel. No lo había hecho antes por respeto a mi tío Víctor”. Para rendirle un tributo a Colombia, la familia Visconti invitó la caleña Anabella Arbeláez con quien Abel canta: ‘Paisaje colombiano’.

“Para mí que llevo tantísimos años en el folclor, es un orgullo y un honor hacer parte de esta producción, haber tenido el llamado del maestro y de Gracielita Visconti para hacer parte de este proyecto, porque llevo esta música en el alma y en el corazón, la llevo cantando desde siempre, es la música con la que crecí”.

‘Andate’ la hice a dúo con el Chaqueño Palavecino (Óscar Palavecino), los arreglos con violines le dieron

un color especial, respetando el valseado”.

Confiesa Anabella que cuando el maestro Abel y Graciela le dijeron hace dos años, cuando estuvieron en Cali y en Pereira, en su sitio La Obra, que querían que hiciera parte del álbum, se sintió feliz, “saben cuánto los quiero, cuánto los aprecio, cuánto los admiro. Nos conocimos hace ya como unos diez años en Cosquín, Argentina, y desde ahí creció una amistad muy bella y hacer realidad ese sueño de cantar con el maestro es hermoso. Lo que viene es música”.



El maestro Abel, quien habló con El País acompañado por sus hijos Graciela y Daniel, Tormenta, Anabella y Javier Emilio Aristizábal, grabó con este último, hermano de Juanes, la canción Las Quimeras: “Nos encanta y siempre la cantamos cuando nos encontramos, un tema de antaño pero de mucha poesía. Yo conocí a la familia Aristizábal cuando Juanes tenía 8 años, pidió tomarse foto con nosotros y ahí estaban todos los hermanos. Conmigo grabó Javier, al que considero el hermano más chico dentro de mi familia. ¡Los quiero un montón!”.

Javier, por su parte, cumplió un sueño el día que Abel le dijo en Miami: “Quiero cantar una canción contigo, ¿cuál quieres cantar?”. “Vivo aterrado de que el maestro me haya invitado a esta producción espectacular. Recuerdo que en las fiestas de Navidad, en los puentes en los que viajábamos al pueblo de mi papá y de mi mamá, a las fincas con mis amigos, en todas partes escuchábamos Los Visconti: Veneno, Tarde, Mis Harapos, lo disfrutamos al máximo. Es una sensación muy grande y muy linda. Hace muchos años estaba en Medellín en el Colegio San Ignacio y entré al camerino y me puse a cantar con ustedes y usted le dijo a Víctor: ‘Mirá, hermanito, ahí tienes mi reemplazo’. Juan Esteban mi hermano tenía 6 u 8 años. Nunca se me olvidan ninguna de sus canciones. Cada que salía un disco de ustedes me iba a comprarlo”.

"Hacer dúo con mi hijo Daniel es un regalo de la vida; canté con él en distintos escenarios, pero nunca habíamos grabado juntos", Abel Visconti, cantante argentino.

Entre las colaboraciones del disco se destaca la de Tormenta o Liliana Ester Maturano, compañera de giras, cartas de juego y escenarios, con quien interpreta Abel ‘Las Llaves de Mi Alma’, de Vicente Fernández. “Hemos compartido giras y shows, jugábamos a las cartas, al truco, cantábamos y me da ese ejemplo de voluntad, de vocación, de fuerza espiritual para llegar a sus 80 y pico y más de 70 años de vigencia con este álbum que va a tener muchísimo éxito, es una caricia para el corazón para la gente que ama esta música”.



Abel le dice a Tormenta: “Gracias Liliana, me debés la revancha de truco, ¿Verdad?”. Y ella responde: “Le ganaba, le ganaba siempre”. Y él, que le gusta agradecer con versos, declama: “Te voy a regalar este versito para vos, permitime tan solo la dicha presentida de verme ante tus ojos divinos con la luz, que llevo caro el precio que pago con mi vida para morir tan lento como murió Jesús”. Y ella: “¡Uy! Gracias, Abelito”.