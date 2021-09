Las mujeres que son protagonistas del Festival Oiga, Mire, Lea

Los caleños disfrutan por estos días, y hasta el próximo domingo 26 de septiembre, del emblemático Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, uno de los eventos más icónicos de la ciudad que en su séptima versión toma la oralidad como expresión literaria.



Un encuentro con las letras que ofrece, vía streaming, 42 conversaciones con 10 escritores internacionales y 72 nacionales, entre ellas siete charlas presenciales que acogerán al público con importantes autores.



Para esta versión, varias escritoras nacionales e internacionales se han dado cita para hablar, entre otros temas, de la creciente visión feminista en la literatura y los diversos cambios socioculturales que a lo largo de los años han tenido lugar en el mundo.



Un ejemplo de ello fue la charla que estuvo a cargo de las historiadoras Mábel López, Carolina Abadía y Judith González en conversación con Catalina Villa, Coordinadora Literaria del Oiga, Mire, Lea, durante el segundo día de Festival. Allí, las autoras hablaron del libro ‘Ni calladas ni sumisas. Transgresión femenina en Colombia’, un escrito que reflexiona, precisamente, la transgresión femenina durante los siglos XVII y XX, y las diversas luchas que permitieron plantear importantes cambios para la actualidad.



La obra, que fue escrita a once manos entre profesoras, estudiantes y egresadas del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, desvirtúa el concepto de la debilidad femenina y su silencio a través de los años, y presenta todo un análisis de aquellas rebeldes que defendieron los pocos derechos reservados a la mujer en aquel periodo.



Entre tanto, un listado de las escritoras que hicieron y harán presencia en esta fiesta literaria.

El ideal para las niñas

Históricamente han existido temas “para mujeres” que se han pintado como tabúes sociales, como hablar de las emociones, la llegada del periodo, la identidad, el autoestima, entre otros. La periodista Mariángela Urbina junto con la diseñadora gráfica La Ché, Cecilia Ramos conversaron sobre su libro realizado en conjunto ‘El Libro Secreto de las Niñas’.



El libro plantea varias situaciones por las que pasan las adolescentes en un espacio futurista donde las jovencitas y padres podrán encontrar temas necesarios de conversación y apoyarse con las ilustraciones. “A mí me gusta pensar que el libro es un punto de encuentro de las niñas con sus papás en temas que no deberían ser tan secretos”, manifestó Mariángela Urbina, una de las autoras del libro.

Una novela que fluye

La escritora colombiana Lorena Salazar Masso presentó el miércoles su novela ‘Esta herida llena de peces’, en conversación con el también autor Harold Muñoz, un escrito que fluye por los caudales del río Atrato y que esboza los vínculos entre madres e hijos.



Protagonizada por una mujer blanca y un niño negro que viajan para visitar a la madre biológica, la historia de Salazar concentra toda la emocionalidad que gravita alrededor de la maternidad, pero también, de manera indirecta, habla de las dificultades del Pacífico colombiano, del Chocó, de los victimarios y las víctimas, y las innumerables violencias a las que están expuestos sus habitantes. Un libro al que la autora definió como una guía con la cual señala valores simbólicos, culturales, sentimentales, que hablan de la cotidianidad misma de una población que emerge de la selva y que corre y se desarrolla junto al río.

Más cerca de la realidad

Una novela escrita por Camila Sossa con la pluma de quien cuenta una historia en primera persona.



Camila conecta al lector con las vivencias de un grupo de personas transexuales, y cada personaje desborda una creatividad que le permite afrontar duras realidades.



Camila Sossa, autora del la novela, en conversación virtual de ayer a las 5:00 p.m. con Alonso Sánchez Baute, contó un fragmento de su vida y cómo se inició en el mundo de la literatura.



Experiencias muy personales y realidades sociales que afectan a muchos, se ven reflejadas en uno de los personajes más representativos de su novela ‘Las Malas’, que ha recibido grandes elogios de la crítica y los lectores.



La cultura de la lectura es el legado de su madre, quien a pesar de no ser una mujer ilustrada siempre apoyó los espacios de expresión de Camila, quien a través de la poesía ha logrado reconocer a sus padres.

Otras invitadas

Viernes 24 de septiembre:

- Bitácora de vida de una mujer incómoda. Vanessa Rosales en conversación con Angélica Gallón. 2:00 p.m.

-‘Mugre rosa, la metáfora de mundos que se desmoronan’. Fernanda Trías (Uruguay) en conversación con Viviam Unás. 5:00 p.m.



Domingo 26 de septiembre:

- ‘El fogón de mi memoria’. María Claudia Zarama en conversación con Antonio García Ángel. 11:00 a.m. Presencial.

Prográmese

Viernes 24 de septiembre

- A las 9:00 a.m., la cita con las letras inicia con la charla entre los escritores Javier Zúñiga y Pablo Concha por el libro ‘Diario de una mujer anónima’.

- A las 10:00 a.m., el ilustrador caleño Keco Olano estará en conversación con BEF sobre ‘Los carteles de la cultura. cómics de México y Colombia’.

- En la tarde, la cita continúa con Humberto de la Calle y Rudolf Hommes quienes conversarán con Adriana Santacruz sobre el libro ‘Recuerdo de la historia reciente de Colombia’. 3:00 p.m.

- Al finalizar la tarde, la escritora uruguaya Fernanda Trías presentará su novela ‘Mugre rosa, la metáfora de mundos que se desmoronan’, (5:00 p.m.).



Sábado 25 de septiembre

- El sábado la cita es con la caricaturista Consuelo Lago quien en compañía de Silvia Patiño conversarán con Paola Gómez, jefa de redacción de El País, sobre el libro Nieves en la historia del arte. (9:00 a.m.).

- A las 10:00 a.m., el encuentro será presencial con la presentación del libro La parábola del salmón. Alonso Sánchez Baute en conversación con Julio César Londoño. (inscripción previa en www.oigamirelea.com).

- A las 11:00 a.m., el escritor Diego Cagüeñas y María Camila Azcárate charlarán sobre el libro Nuevas solidaridades: el arte en tiempos de paro.

- En la tarde el turno será para Tiago Ferro quien en conversación con Jerónimo Pizarro presentará su libro El padre de la niña muerta, una anatomía del dolor. 2:00 p.m.

- Seguido de eso, a las 3:00 p.m., un nuevo espacio presencial se tomará el Festival con la charla ‘Racismo estructural como factor de persistencia del conflicto’. Conversan: Javier Ortiz Cassiani y Richard Moreno. Modera: Sonia Lucía Londoño. Un evento de la Comisión de la Verdad. (inscripción previa en www.oigamirelea.com).

- El cierre del día estará a cargo del escritor Rodrigo García Barcha en conversación con Jorge Hernández sobre el libro ‘Gabo y Mercedes: una despedida’. 5:00 p.m.



El domingo 26 de septiembre el Festival concluirá con dos actos virtuales y cinco encuentros presenciales.