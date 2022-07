La soprano bonaverense Betty Garcés habla de su próxima presentación en el Teatro Colón de Bogotá

A Betty Garcés la encontró la música, la ópera y la lírica, no fue al revés. Ocurrió audicionando en el Instituto Departamental de Bellas Artes, que acoge el Conservatorio en Cali. Se presentó para aprender a tocar guitarra, iba a cantar una balada acompañada de este instrumento, pero los nervios la traicionaron y prefirió dirigirse al jurado en pleno únicamente con su voz, a capella. Una semana después le dijeron que tenía un cupo para estudiar canto, su instrumento iba a ser su voz y no la guitarra.



Así comenzó la historia de la que hoy en día es la primera soprano afrocolombiana que ha recorrido escenarios como el Parco della Música de Roma, el Teatro Real de Madrid, el Gulbenkian Hall de Lisboa, el Prince Mahidol Hall de Bangkok, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Colón de Bogotá, el Melba Hall de Melbourne y las iglesias de San Eustaquio en París y San Patricio en Nueva York.

Betty Garcés habló de la oportunidad que le dio la música académica de romper estereotipos en recitales y óperas. Se presentará en el Teatro Colón de Bogotá interpretando por primera vez un rol protagónico en su país natal, ‘Ariadna en Naxos’ una ópera del músico alemán del romanticismo Richard Strauss.



¿Cómo fue su encuentro con la música clásica y con la lírica?



Comencé a cantar cuando tenía 11 años, a raíz de la necesidad de expresar muchas emociones que estaban ocurriendo dentro de mí. Había muerto mi abuela materna Eufemia, que era mi polo a tierra. En esa época había cierta distancia entre mis padres, mis hermanas y yo.

Yo no tenía oportunidad de expresar muchas cosas, pero con mi abuela encontré eso. Ella era sorda, pero había una conexión impresionante, de alguna forma las almas se entendían, ella era la única persona con la que tenía esa certeza del amor, así que cuando murió en medio de mi duelo empecé a cantar, me fui a un lugar de la casa y en medio de ese llanto empezó a fluir una melodía, sin palabras, era solo mi corazón expresándose y esa fue mi primera experiencia en el canto, desde ese momento no he dejado de cantar. Por eso digo que el canto lírico y la música clásica me encontraron a mí, a pesar de que yo no conocía el género, pero el camino ha estado allí, dispuesto.



Pero usted estudió guitarra…



Cuando cumplí los 14 años mis padres me enviaron a Cali para terminar el colegio, mi hermana mayor, Adriana, que estudiaba teatro, se dio cuenta de que había exámenes de admisión en Bellas Artes, y a mí cuando era pequeña me habían regalado una guitarra, pero en Buenaventura no había un profesor de música. Con la idea de aprender guitarra me inscribí, presenté la audición, pero los nervios me traicionaron así que canté a capella, no pasé para estudiar guitarra, pero pasé para estudiar canto.



¿Qué compositor o intérprete fue su primer amor, musicalmente hablando?

​

Hay muchas cosas maravillosas de este caminar, una es que la profesora con quien iba a estudiar, Ivon Giraldo, me presentó el género lírico. Me llevaba a su casa y me mostraba grabaciones, tenía colecciones, partituras, era un nuevo mundo para mí, hasta que me mostró una grabación de una cantante afroamericana, Jessye Norman interpretando unas canciones en alemán del compositor Richard Wagner: los ‘Wesendonck Lieder’, y en ese momento como que el tiempo se detuvo, escuché esa mujer cantar y dije: ¡Wow!, no tenía ni idea qué estaba diciendo, no conocía el idioma, pero penetró tanto en mi corazón, su voz, la música, su interpretación, que yo dije: ¡Dios mío!, tengo que lograr cantar como esa mujer.



¿De dónde sale el gusto por acercarse a la música académica, en ese contexto que representa el Pacífico en el que creció?



No fue una decisión mía, me vi dentro de este mundo de la música clásica cuando tomé el cupo que me habían dado en el Conservatorio para recibir las bases de la música clásica y del canto lirico. La música folclórica del Pacífico ha estado presente en mi vida y estará presente, porque es de donde vengo, tú naces en el Pacífico y está sonando un currulao o están las cantaoras o las procesiones, todo eso es parte de mí, sin embargo, se abrió una puerta a un mundo más amplio de oportunidades en la música.



¿Cómo asume hacer el protagónico en una ópera y ser cantante lírica, teniendo en cuenta los estereotipos que se tienen?



Ha sido difícil para mí encontrar el lugar en este medio donde yo pueda hacer aceptada con todo el paquete, es difícil para alguien como yo entrar a este mundo, porque significa romper con muchos parámetros, por venir de Suramérica, colombiana, ser una mujer contundente, afro, por mi tipo de voz o como sueno, para mí es una riqueza, pero para muchos no.



Por la manera de pensar de algunos directores escénicos, hay personajes que deben ser rubios, de ojos azules, altos, delgados, entonces, a pesar de que tú tienes la voz y muchas cosas para interpretarlos de manera contundente y maravillosa, no es posible, porque están estos estándares que determinan que tú no sirves.



Al dar una mirada atrás por su trayectoria, sus logros, el protagonismo en la ópera, ¿Qué sensación le deja?

​

Que esta historia lleve mi nombre y que sirva para decir que existe una primera soprano afrocolombiana, para que se nombre a Buenaventura de manera positiva, para que muchos jóvenes de la región que aspiran a ser cantantes tengan esperanza, para sacar adelante un sueño, me doy por bien servida. Esta es una historia que traspasa barreras sociales.