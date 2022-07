La caleña que deslumbró a Sofía Vergara en America's Got Talent

En la actual edición de America’s Got Talent una pareja de bailarines caleños, Stefanny Moreno y Yeremy Lugo, se robó el show en su audición. “Así se baila en mi tierra”, gritó Sofía Vergara, quien, junto a Simon Cowell,​ Howie Mandel y Heidi Klum, hace parte del panel de jurados del concurso de talentos estadounidense.



El propio Terry Crews, presentador del programa, se mostró asombrado con las acrobacias que ejecutó la caleña. “Nuestro show está dedicado a todos los latinos, especialmente a la jueza que nos representa en el mundo entero”, dijo Stefanny a la actriz barranquillera, quien durante la presentación se puso de pie para bailar apenas los bailarines se desprendieron parte de su vestuario y sorprendieron a todos con otro ritmo y un derroche de movimientos.



¿Qué identifica a los bailarines caleños en el mundo?



La rapidez con los pies, la alegría, la expresión. Nacemos con el baile y la expresión corporal metidos en el cuerpo, eso no lo enseñan en ninguna escuela de baile, viene en nuestro ADN, creamos pasos y conectamos con las personas de una manera asombrosa.



¿Qué tan complejo va a ser ganar en America’s Got Talent, donde compiten con todo tipo de artistas?



Esta es la plataforma de competencia más difícil del mundo, te enfrentas a magos, bailarines, cantantes, personas que hacen circo, gente con talentos diferentes. Y son tan buenos todos, que el resultado es impredecible. Nuestra ventaja es que conectamos con las personas desde el corazón. Al final, es el público quien decide quién gana.



¿Por qué decidió probar suerte fuera de su país?



Para buscar un futuro diferente. A pesar de amar mucho mi país, las oportunidades eran muy pocas, y por más que uno sea persistente y perseverante, hay momentos en los que hay que tomar decisiones. En un principio iba y volvía a Estados Unidos, donde participaba en muchas competencias.



Conocí allá a mi pareja, quien es de Barcelona, y me fui a vivir allá. Pero las cosas no fueron tan fáciles, duré un año en el que no me contrataba nadie, por ser indocumentada. Mientras conseguía mis papeles, no dejé de bailar, de entrenar ni de prepararme. Pensé muchas veces en devolverme a Colombia, me pregunté: “¿Para qué me vine a otro país?”, “¿será que sí escogí la carrera correcta?”. Pero me ganó el deseo de seguir representando a Colombia, para cambiar la mentalidad que tienen muchos sobre nuestros valores como colombianos.



emdclass.com es la escuela virtual que tiene Stefanny Moreno, que estará pronto de manera presencial en Barcelona. Otra de sus pasiones es cantar. Su sueño es hacer un mix de canto y baile.



"Yo viajo a Estados Unidos desde el año 2006, cuando fui campeona mundial de salsa en categoría infantil. A los 18 años viví en Turquía por dos años, como directora artística de una

compañía”. Stefanny Moreno, egresada de comunicación social, actriz, cantante y bailarina.

¿Cómo llegó a Got Talent España y luego a America’s Got Talent?

​

Cuando obtuve mis papeles, me presenté a Got Talent España, en 2021, y quedé finalista. Y empezaron a llamarme de otros programas.



En ese tiempo no bailaba con Yeremy sino con un chico que es uruguayo. Con él fuimos a otro programa de Tv. en México. Me quedé sin parejo, porque él tenía otros proyectos. Yeremy, a quien conocía desde Cali, trabajaba haciendo shows de baile en barcos y un día el barco en el actuaba paró en Barcelona. Me llamó para vernos, entrenamos, hicimos unos vídeos para redes sociales y a la gente le gustó mucho cómo conectábamos en los vídeos. Le dije: “Por qué no pruebas suerte acá, hacemos algo juntos y vemos qué pasa”. Él dejó su trabajo en el barco y empezamos a prepararnos para America’s Got Talent. Hicimos varios programas de televisión en España. Nos llamaron de Britain’s Got Talent, en el Reino Unido, pero no pudimos ir porque coindían las fechas. El 25 de julio nos vamos para Italia a otro programa de televisión a competir.



¿Es cierto que fue profesora de baile de Yeremy?



Así es, lo conozco desde Cali. Él tiene 24 años y hace quince que baila. Perteneció a la Escuela de Baile Pioneros del Ritmo, y yo a Nueva Dimensión, hasta que tuve la mía, que dirigían mis padres. Fui una de las profesoras de baile de Yeremy hasta que nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. El año pasado, cuando me contactó en Barcelona, coincidió que me había quedado sin parejo y le propuse ser mi compañero de baile, se quedó a vivir acá y desde hace un año y medio bailamos juntos.



¿A qué edad comenzó a bailar?



Mi carrera empezó a los 3 años de edad. Empecé bailando, cantando, actuando. Luego me encaminé por el baile, porque me surgieron más oportunidades en este. Fui campeona nacional en Colombia, campeona mundial dos veces y campeona de la competencia Mitad del Mundo. Estuve en el programa Factor XS.



Fui coreógrafa y bailarina del Salsódromo durante muchísimos años. Trabajé en Delirio. Desde muy niña he trabajado y me he esforzado mucho por representar mi esencia y mi cultura. También tenemos la Escuela de Baile Estrellas Mundiales de la Salsa, en la que abarcamos todos los ritmos de baile y en emdclass.com damos clases gratis y pagadas a un costo muy bajo. A finales de este año, en Barcelona, abriremos un espacio para dar clases presenciales. Me hace muy feliz arropar los sueños de otros colombianos.