Instituto Popular de Cultura deleitará con sus muestras de arte vía Facebook Live

Andrés Camilo Osorio

Las tradicionales muestras de arte que realizan cada semestre los estudiantes del Instituto Popular de Cultura de Cali no se detendrán durante la pandemia, sino que se volcarán a las plataformas digitales para compartir aprendizajes artísticos con más personas.

Desde el próximo 24 y hasta el 27 de junio los estudiantes de las escuelas de danzas, música, artes plásticas, teatro se darán cita a través de Facebook Live para transmitir sus creaciones. Las presentaciones inician a las 4:00 p.m.

También participan la escuela infantil y juvenil de artes integradas.

Para el director de la institución, Horacio Carvajal, llevar un evento que ha sido presencial a la virtualidad, no solo es un reto tecnológico y humano, sino que es un motivo de reconocimiento a todos los estudiantes y docentes que a través de mecanismos virtuales han logrado crear y producir productos artísticos que evidencian no solamente el compromiso de la institución, sino que la formación en artes no se ha detenido, ni se detendrá en el Instituto Popular de Cultura, IPC.

Las transmisiones en vivo podrán ser vistas y compartidas gracias a la estrategia de televisión digital que ha sido puesta en marcha por la coordinación de comunicaciones de la institución, que de la mano del equipo de telemática ha consolidado una nueva manera de informar y mostrar una institución que se ha transformado en pro de escribir nuevas paginas en una historia que ya tiene 72 años.

Siga las transmisiones en vivo en la página de Facebook del Instituto Popular de Cultura

Programación: