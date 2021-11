'Pessoa múltiple', lea una selección de la nueva antología poética de Fernando Pessoa 

Firmados como Fernando Pessoa



[¡OH, NOCHE MATERNAL Y RECORDADA]



¡Oh, Noche maternal y recordada

de esos principios oscuros del ser!

¡Oh, fiel noche a la oscuridad sagrada

donde el mundo es el crimen de nacer!



¡Oh, noche suave al alma fatigada

que busca en la incredulidad creer!

Cíñeme, envuélveme… Yo no soy nada

excepto aquel que a ti quiere volver…



Oh, Noche antigua y misericordiosa,

que sea toda en ti la indefinida

existencia que mi alma ya no goza!



¡Sé mi ser ulterior! Dame por suerte

cualquier cosa más mía que la vida,

cualquier cosa más tuya que la muerte.



ABDICACIÓN

'Pessoa múltiple' Antología (FCE, 2021). Foto: Especial para Gaceta

Tómame, noche eterna, con tus manos

y llámame tu hijo.

Un rey soy yo

que voluntariamente abandonó

su trono de fatiga y sueños vanos.



Mi espada, pesada para mis brazos,

en manos fuertes y firmes posé;

mi cetro y mi corona los dejé

en la antecámara, hechos pedazos.



Mi cota de malla, del todo inútil,

y mis espuelas, de un tintín tan fútil,

se quedaron en la escalera fría.



Libre de realeza, en cuerpo y alma,

yo regresé a la noche antigua y calma

como el paisaje cuando muere el día.



[SÚBITA MANO DE UN FANTASMA OCULTO]

Súbita mano de un fantasma oculto

entre pliegues de la noche y el sueño

me toca y despierto, y en el ensueño

de la noche no veo gesto o bulto.



Pero un terror antiguo, que insepulto

cargo en el corazón, como de un trono

baja y se hace mi señor y patrono

sin orden, sin temblar y sin insulto.



Y yo siento mi vida de repente

presa por una cuerda de Inconsciente

a la mano nocturna que me guía.



Siento que soy nadie salvo una sombra

de un bulto que no veo y que me asombra,

y en nada existo como niebla fría.



AUTOPSICOGRAFÍA

El poeta es un fingidor

finge tan completamente

que hasta finge que es dolor

el dolor que en verdad siente.



Quien lee lo que escribió,

siente en el dolor leído,

no los dos que él concibió,

sino aquel no poseído.



Así en su ranura rueda,

divirtiendo a la razón,

ese trencito de cuerda

que se llama corazón.



RUBAIYAT

Sigue el gozo a la pena, y el gozo a esta.

Ahora bebemos vino porque es fiesta,

ahora bebemos vino porque hay pena.

Pero de un vino y del otro nada resta.



***



Es inútil todo, incluso saberlo. Anuncia

el día la noche, que otra vez lo crea.

En sublimes vísperas de la renuncia,

tú a la mismísima renuncia, renuncia.



***



Ciencia pesa, conciencia desasosiega.

El arte es manco, la fe lejana y ciega.

La vida ha de ser vivida, y es inútil.

Bebe, que la caravana nunca llega.



***



Tras las rosas, Saki, ¿por qué me llenaste

de vino la copa y luego te apartaste?

¿Quién más rosa que tú, que entonces te fuiste?

¿Quién más vino que tú, que a mí te negaste?



***



Fingí quien fui, como hace toda la gente.

Toda la gente al hacerlo es inconsciente.

Pero ¿quién sabe si Dios también no finge

el universo entero inconscientemente?



[NUNCA HE GUARDADO REBAÑOS]

Firmado como Alberto Caeiro



Nunca he guardado rebaños,

pero es como si los guardara.

Mi alma es como un pastor,

conoce el viento y el sol,

y va de la mano de las Estaciones

siguiéndolas y mirando.

Toda la paz de la Naturaleza sin gente

viene a sentarse a mi lado.

Pero me pongo triste como un atardecer

lo es para nuestra imaginación

cuando se ve declinando a lo lejos,

y se siente la noche entrar

como una mariposa por la ventana abierta.



Pero mi tristeza es sosiego

porque es natural y justa,

y es lo que debe haber en el alma

cuando piensa que ya existe,

y las manos recogen flores sin que ella lo advierta.



Como un ruido de cencerros

más allá de la curva del camino,

mis pensamientos están contentos.

Solo tengo pena de saber que están contentos,

porque, si no lo supiera,

en vez de estar contentos y tristes,

estarían alegres y contentos.



Pensar incomoda como andar bajo la lluvia

cuando el viento aumenta y parece que llueve más.



No tengo ambiciones ni deseos.

Ser poeta no es una ambición mía.

Es mi manera de estar solo.

Y si a veces deseo,

por imaginar, ser un corderito

(o ser todo el rebaño

para andar disperso por toda la ladera

siendo muchas cosas felices a la vez),

es solo porque siento lo que escribo al atardecer,

o cuando una nube pasa su mano por encima de la luz

y por toda la hierba el silencio se propaga.



Cuando me siento a escribir versos

o, paseando entre caminos y entre atajos,

escribo versos en un papel que está en mi pensamiento,

siento un cayado en las manos

y veo otra versión de mí

en la cima de una colina,

mirando mi rebaño y viendo mis ideas,

o mirando mis ideas y viendo mi rebaño,

y sonriendo vagamente como quien no entiende

lo que dicen

y quiere fingir que lo comprende.



Saludo a todos aquellos que me lean,

y me quito mi gran sombrero

cuando me ven vibrando hasta la madrugada

apenas el carruaje parte de lo alto de la colina.

Los saludo y les deseo sol,

y lluvia, cuando la lluvia es necesaria,

y que sus casas tengan

junto a una ventana abierta

una silla preferida

donde se sienten, leyendo mis versos.

Y que al leer mis versos piensen

que soy algo natural:

por ejemplo, el árbol antiguo

a la sombra del cual los niños

se sentaban de golpe, cansados de jugar,

limpiándose el sudor de la frente caliente

con la manga de su vestidito a rayas.



(Poema I del ciclo ‘El guardador de rebaños’)