Olvidarse de sí, reseña de la película 'El padre' y la actuación de Anthony Hopkins

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Esta película es una pieza magistral de dramaturgia, adaptada al formato cinematográfico por su propio autor, el director francés Florian Zeller, quien recibió en febrero de este año un Premio Óscar a Mejor guion adaptado.



Pero esta película también es una inmersión desgarradora a la mente de una persona que lucha contra la demencia senil y su paulatino deterioro, describiendo fielmente el autoengaño al que somete sus víctimas. Y el encargado de asumir este conmovedor papel no podía ser nadie mejor que Anthony Hopkins, puesto que el personaje de esta historia estaba hecho a su medida y con unas exigencias dramáticas a la altura del actor galés.



A sus 83 años, Hopkins interpreta en ‘El padre’, a un homónimo Anthony, un octogenario que al inicio de la película vive solo en su apartamento, o eso cree él, pero que a través de una sucesión de escenas y un montaje muy preciso que busca recrear la perspectiva del protagonista, el observador va comprendiendo que no hay ninguna certeza en la vida del anciano padre, porque el apartamento, así como la obsesión por su reloj, e incluso por una de sus hijas, son solo recuerdos y proyecciones de una mente atormentada que ya no tolera el presente y poco a poco se va nublando.



El último en aceptar la realidad es el protagonista, solo al final, cuando pese a todos sus esfuerzos por oponerse Anthony es llevado a un asilo, en una sobrecogedora escena donde se mezcla la más cruda madurez y la ternura infantil, él llega a reconocer su propia fragilidad y que depende de otros para saber quién es, dónde está y qué hora es. Por esta actuación, Anthony Hopkins recibió el segundo Óscar para esta película en la categoría de Mejor actor, y el segundo en su carrera, convirtiéndose así la persona más longeva en obtener este premio.



La lucha contra este deterioro mental inevitable, no solo es presentada desde la perspectiva de Anthony, el padre. La película también muestra fragmentos del esfuerzo que hace la hija, Anne, interpretada por la también ganadora de un Óscar, Olivia Colman. Al principio la hija, como el padre, se niega a aceptar que ese hombre viejo, que en ocasiones no la reconoce, se está perdiendo por un laberinto del que solo afloran traumas del pasado, como la continua mención de su otra hija, Lucy, quien al parecer falleció muy joven en un accidente, pero su padre ha olvidado ese pequeño detalle y espera que ella en cualquier momento lo visite.



‘El padre’, una íntima y conmovedora película, ganadora de dos Premios Óscar en 2021. Cuenta con las actuaciones memorables de Anthony Hopkins y Olivia Colman. Foto: Especial para Gaceta

En ‘El padre’ se destaca la intensidad de escenas compuestas con solo dos personajes, en planos cerrados, y la mayoría de ellas resueltas en el mismo apartamento, que se va deshabitando poco a poco, algo que podría entenderse como una metáfora de la mente del protagonista. Anthony está quedando en un vacío existencial del que nadie puede rescatarlo, y su soledad final es percibida dolorosamente por todos. De modo que observar ese apartamento vacío es como estar en la mente de un hombre que se olvidó de sí mismo.



En este sentido, ‘El padre’ logra generar una angustia propia de las más desesperanzadas obras de Samuel Beckett. El anciano padre seguirá esperando la visita de su hija viva y la muerta, porque finalmente el que ya no volverá del olvido es él mismo. Al final, Anthony será uno más de esos hombres anónimos y solitarios que preguntan a cualquiera, no por la hora sino su propio nombre, como advirtiéndoles con terror que en este mundo el olvido llega mucho antes que la muerte.