'Mulieribus' o de las mujeres ilustres, poemas de Juan Manuel Roca

Posible encuentro de Louise Michel y Jean Arthur Rimbaud en la Comuna



Es posible que el encuentro entre Louise Michel y Jean Arthur Rimbaud se haya dado en un umbral de la Comuna. Si la historia no lo permitió, merece ser de nuevo escrita. Digamos que ocurrió de la siguiente manera: Louise Michel, la impaciente anarquista, tropezó con un

hombre que huía del futuro, de una comarca salvaje que acostumbraba visitar tras las fronteras movedizas de su infancia.



Ella venía del exilio

desplegando una bandera

en un palo de escoba,

una bandera negra

en recuerdo de sus muertos.



Dicen que la escoba la heredó de una vieja hechicera y que la usó en los estrados para barrer vestigios de la oscura noche medieval.



El poeta conservaba su sombra intacta, aún tenía las dos piernas tragaleguas y un paladar que seguía encontrando amarga la belleza. Venía cargado de frutos robados al viejo guardián del Paraíso. Los dos intercambiaron recetas contra el hambre y los exilios, la impaciencia y el presidio. Sus palabras obedecían a sus gestos, arropados bajo el sol negro y rojo de las barricadas.



Ella venía del exilio

desplegando una bandera

en un palo de escoba,

una bandera negra

en recuerdo de sus muertos.



Louise Michel defendió a las prostitutas en la cárcel, mujeres de lengua suelta y corpiños apretados que para Rimbaud eran la higiene de la raza. Un posadero llamado Fourier les sirvió una sopa espesa, humeante como las calles de París: “Buen apetito”, susurró el posadero, “el futuro está perdido”.

'Mulieribus', de Juan Manuel Roca (Sílaba editores, 2022). Foto: Especial para Gaceta

La marquesina apagada



(Un 4 de octubre de 1970)



La risita de bruja de Janis Joplin

resuena en un hotel de mierda

bajo una luna adictiva

y un largo comercio de abismos.

Nacer en un pueblo tejano

ajeno al blues y a las voces salvajes

podría haberla señalado como estrella

en un coro de cuáqueros.

Un pueblo así no imprime siquiera

un pase de cortesía en la leyenda.

Todo muy correcto,

como la muerte vestida

de vendedora de seguros,

como las damas del ejército de salvación

sirviendo en tazones de peltre

un ponche de olvidos.

Ahora se apaga su risita de bruja,

su voz descarriada

que encontró en el blues

la fuga del viento, la partitura del relámpago.

La muerte, más activista que su banda,

la busca en la tierra prometida,

una tierra que cambia de sitio

al momento cuando ella apenas llega.

Una provisión de espejismos

marca sus brazos

con agujas que no tejen su regreso.

Es como si la embaucadora

que se finge una heroína

dijera entre dientes: apaguen luces,

quiebren la noche.

Visita mítica de Karl Marx a Bettina Brentano



Era un año más de la opresión: 1842

y la dulce mujer que se sentía fuera de todo orden,

a quien tanto aburría la historia

pues afirmaba que el pasado

no podía atraerla mucho tiempo,

un día recibió la visita de un hombre

que era algo así como el cambia-agujas

de la estación de trenes de la historia.

El joven Marx le hablaría

con la voz de quien visita un nuevo día

y Bettina Brentano

de su odio por la opresión de Prusia

y de su amor por el sueño. Quiero imaginar

que le haya repetido al joven Marx

una imagen que aún me ronda,

una imagen que me llega desde su estirpe

romántica: “Se dice con frecuencia

que Dios no puede hacer que lo que es,

deje de ser: el sueño prueba lo contrario”.

Monólogo de la abadesa



Solo temo vivir en un vacío de Dios.

Arropado en negros andrajos

se aparece el enemigo. A veces

viste de fraile mi acechante demonio

y Dios me consuela con hablas interiores.

El habla de Dios es una espada mística:

entrambos edificamos el silencio.

¿Mi nombre? Sor Francisca Josefa de Castillo.

¿Mi ciudad? Tunja, villorrio suspendido

en el aire del siglo XVII,

un puñado de casas tiradas en lo verde

como cantos rodados de la cima de Dios.

Vuelan lentas sobre mí unas nubes de plomo

pero veo todo el cielo en un clavel.

En mi celda pende un espejo de lágrimas

aunque el habla de mi amante

destile miel entre rosas y lirios.

Rueda de navajas, peines ardiendo son mis días.

Mucho tiempo ha estado mi alma en destierro

traspasada por tempestades de saetas.

Mi temor es como el pájaro

que queriendo apagar su nido en llamas

bate sobre él las alas que avivan el fuego.

Mi temor es vivir en la ausencia de Dios.

Helen Keller



Estos son

los rincones

de una casa

donde llevabas

a pasear el tacto.



Este es un mundo

de roces,

de cartas de amor

que prolongan

las manos.



Esta es la lluvia

que oficia

en los tejados

una taquigrafía

sin habla.



El olfato

es un ángel caído,

un cansado lazarillo

que yace

entre las flores.



Qué tibio

se desliza

tu tacto

en el lomo

de un caballo.



La noche

preguntaba

por tus manos

y tres veces

tocaba a tu ventana.

Paisaje del desencanto



Para María Mercedes Carranza



Al asomarse a la ventana

encuentra que se robaron el paisaje.

Mira el techo de la alcoba

y en vez de la lámpara de lágrimas

el cielo filtra la luz que agoniza.

Se asoma al espejo y ve caer

la estrella rota de la melancolía.

Divisa una casa en ruinas,

un país de cielos abolidos

y gentes que guardan en cajas de cartón

un pedazo azul de lejanía.

La soledad,

que es estar en los ojos de ninguno,

termina por fraguar su negro muro.

Un oculto inquilino

le sirve el té en un salón de mascarones.

Sin paisaje, sin ojos en sus ojos,

niña en un tren sin regreso,

se ve despidiendo amigos

envueltos en el cedro del olvido.

Busca entonces

la puerta de emergencia,

la abre y cierra como una flor marchita.

Antiodisea



Esta soy, Penélope, la insumisa

que se niega a destejer lo ya tejido,

una mujer sola

que peina en la noche sus cabellos.

En el oleaje de mi negra cabellera

siento que Ulises se aleja, se aleja sin remedio.

No vuelvas, viejo impostor,

no regreses a Ítaca,

a la derruida casa donde tu hijo

y tu perro, tu arco y tu mujer

se fatigan de esperas y vigilias.

Quédate a orillas del lecho de Calipso,

Rey de la Nada. Quédate engullendo lotos,

habitando el olvido.