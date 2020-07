'Matchday' la serie que narra desde adentro los triunfos y derrotas del FC Barcelona 

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Espero me sepan perdonar los fanáticos del Barcelona, que sé son muchos, solo deseo que esta mirada mía no sea motivo de ofensa, ante todo quiero decir que no es nada personal. Hace algunas semanas me animé ver la serie ‘Matchday’, basada en la temporada 2018-2019 del club de fútbol Barcelona. Una serie compuesta por 8 capítulos cada uno de una duración de alrededor de 45 minutos, en los que se documenta los grandes eventos de una temporada, que ni el más aventajado de los conocedores, podría haber predicho tan nefasta.



Cierto es que desde sus primeras secuencias sabemos que esta es una de esas series que fueron hechas para demostrar la grandeza de uno de los clubes de fútbol más importantes en la actualidad. Se nota por el tono publicitario de su producción, el derroche de buenas y exclusivas imágenes y por el nivel de intimidad que logran con sus protagonistas, los futbolistas sobre todo. Pero también se nota por la precisión de los comentarios frente a cámara, impecables y diciendo lo que se espera de ellos, sin salirse de un libreto que seguro les fue escrito y pedido memorizaran y recitaran a pie juntillas.



Como si esto fuera poco, también está la voz de John Malkovich quien en su papel de narrador, hace uso de sus mejores entonaciones en la elocución de un texto rimbombante y hasta épico. Como complemento, una banda sonora que nos entusiasma y nos hace sentir que asistimos a un hecho que cambiará el rumbo de la historia.



Cuando conocemos los detalles de la producción entendemos porqué es así. ‘Matchday’ es en realidad un producto donde club, productora y jugadores, estuvieron de acuerdo. De ahí que sea tan exacto, pulcro y medido. La dirección del documental corre por cuenta de Oriol Querol quien se adentró en las dinámicas del club, a través de los entrenamientos, camerino, ruedas de prensa y partidos, pero también aspectos personales de sus jugadores.



Por supuesto, el Barcelona es un club donde juegan algunos de los mejores futbolistas y Querol sabe sacar provecho de esto, mostrándonos aquello que tanto nos interesa, sus vidas fuera de la cancha. Mientras se preparan para su encuentro con el Liverpool, Piqué recuerda sus inicios en el Manchester, Messi marca su gol 600 con el club, Vidal presenta a sus hijos y habla de lo que significa para él pasar de la suplencia a titular en un encuentro.



Así, avanzan los primeros capítulos que nos preparan para el encuentro en el que se juega el pase a la final de la copa campeones de la UEFA ante un Liverpool que viene herido tras un partido de ida en el que cayó frente a los locales por tres goles. La tensión va en aumento mientras los futbolistas se reúnen entre ellos, celebran y comparten una tarde entre amigos, otros con su familia, a la espera del segundo encuentro. Pero no hay que equivocarse, a diferencia de ‘El último baile’ o ‘El día menos pensado’ donde sus protagonistas abren el juego y vislumbramos sus demonios y humanidades, aquí no hay nada de eso. La imagen de las estrellas se mantiene impoluta, sin permitirnos si quiera sospechar de alguna enemistad entre compañeros o de pasiones malsanas.



Sin embargo, en el episodio 7, por fin llegamos al ‘matchday’, a aquel día del gran partido en Anfield. Entonces una sombra de una vieja derrota emerge amenazante y resulta ser la explicación para la terrible caída frente al Liverpool que los derrotó 4 goles a 3.



Después, en el capítulo 8, cuando los jugadores abrazan su última esperanza en la final de la Copa del Rey, sucumben frente al Valencia, entonces aquel documental que iba encaminado a ser una oda al equipo, adquiere otro tono y sin quererlo parece más una crónica de una derrota. Este aspecto que sin duda nunca estuvo en cabeza de los productores ni del club, y por eso llegados a este momento, los más ilusos acariciamos la idea de conocer otro aspecto más humano de los jugadores, pero no es así.



Es claro que aquí todo está muy medido y nada es producto del azar, no hay tiempo para señalar culpables ni barajar teorías que expliquen el fracaso, sino más bien comprobar el objetivo del buen nombre de una empresa que invierte mucho en sus jugadores y que sabe sacar provecho de su marca, incluso con una derrota. Para aficionados e incluso para quienes no los son tanto, esta serie representa una oportunidad de ver en otros aspectos a jugadores como Suárez, Coutinho, Stegel, Alba y, claro, al técnico Valverde en su última temporada con el club. Buen provecho. @kayarojas