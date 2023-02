Diplomado de arte y cultura, el nuevo programa de la Universidad Icesi

Durante 22 años la Universidad Icesi viene realizando el diplomado ‘Pasión y conocimiento’, un espacio de aprendizaje donde la academia, el arte, la ciencia y las manifestaciones culturales se relacionan para arrojar luz sobre la condición humana y las coyunturas que impactan el presente.



Para el 2023, el diplomado tendrá cuatro módulos que reflejan la diversidad de sensibilidades que caracterizan nuestro tiempo, por lo que sin importar edad, profesión o nivel universitario, son de interés general.



El primer módulo: ‘Vidas contadas, el sutil encanto de las biografías’, abordará el comportamiento humano desde la perspectiva de la psicología y la neurociencia. Estará a cargo del escritor y especialista en escritura creativa, Juan José Ferro, ganador del premio nacional a novela inédita del Ministerio de Cultura.



En ‘El poder y la locura, la vigencia de una tragedia’, el escritor y docente Gabriel Jaime Alzate, ganador del premio nacional de cuento Cámara de Comercio de Medellín 2022, desentrañará la obra de William Shakespeare.



Mientras que el módulo dedicado al arte cinematográfico se centrará en la fimografía del director Víctor Gaviria, analizada por Liliana Galindo, doctora en literatura.



El cuarto módulo será dictado por Ramón Cote Baraibar, el poeta, crítico literario e historiador del arte que guiará a los participantes en la apreciación artística de seis maestros del Renacimiento italiano, como son: Piero de la Francesca, Paolo Ucello, Masaccio, Sandro Boticelli, Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel.



Sin duda, ‘Pasión y conocimiento’ siempre se ha caracterizado por tener maestros invitados de gran calidad intelectual y artística.



Para Catalina Villa, directora de la especialización en Escrituras Creativas de la Universidad Icesi y coordinadora del diplomado, “se dice que la gente es apática a la cultura, pero no es cierto, en Cali hay una población muy grande que desea seguir en procesos de formación en los que puedan interactuar y generar redes de crecimiento personal y espiritual en torno a las artes”.



“Por esta razón, tratamos de que el programa tenga temas diversos para llegar a diferentes poblaciones, con diferentes intereses, que puedan interactuar y establecer puntos en común para enriquecer más el diálogo sobre la condición humana y la sociedad”, agrega Villa.



De acuerdo a su enfoque humanístico, los requisitos para obtener los certificados de este programa se basan en la asistencia al 80% de las sesiones, no hay evaluaciones, exámenes y trabajos propios de la rigurosidad académica, por el contrario, su dinámica es la lectura crítica de las obras seleccionadas, la apreciación artística de filmes, pinturas y esculturas, guiados por los maestros y en diálogo abierto con los participantes.



El diplomado iniciará el próximo 2 de marzo, e irá hasta el 26 de mayo de 2023, en horarios de jueves y viernes, entre las 8:30 a.m. y las 12:30 p.m. Cada módulo tiene una duración de 24 horas.