Estudiantes colombianos de Diseño de Modas, en misión académica en Milán

Desde el 18 de febrero, 22 estudiantes de Diseño de Modas del Politécnico Grancolombiano de Bogotá participan de una misión académica en Milán, Italia, una de las ciudades que tiene la mayor industria de la moda a nivel mundial.



Dicha misión se da teniendo en cuenta que en Colombia el panorama del sector de la moda es prometedor y lo demuestra el crecimiento de la industria textil que representa el 9,4 % del PIB industrial y genera empleos para cerca de 600 mil personas en el país. Según cifras de la agencia gubernamental Procolombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y noviembre de 2022 el sector registró exportaciones por valor de US$962,6 millones y un incremento del 6,5 % con respecto al mismo periodo del año anterior.



Esta industria ha sido de las que se han sobrepuesto de manera positiva al golpe ocasionado por la pandemia, llevando la oferta local, diversa y de primera calidad, a conquistar nuevos mercados y públicos a nivel internacional.



“Esta misión es un espacio que le permite a los estudiantes conocer cómo funciona la moda en Italia, el manejo de las marcas de lujo, tendencias internacionales y la exhibición del producto. También aprenderán la historia de algunos diseñadores influyentes que dieron origen a la moda italiana, branding personal, merchandising de las tiendas, sostenibilidad y la manera en la que el producto Made in Italy es ofrecido y comercializado, al mismo tiempo que experimentan el Milan Fashion Week y asisten al Seminario de Fashion Brand and Product Management en la reconocida Academia del Lusso”, explicó Luis Enrique Taboada, coordinador del Programa de Diseño de Modas del Politécnico Grancolombiano.



De acuerdo con la institución, esta experiencia para los diseñadores de modas en formación les permitirá destacarse como diseñadores en la industria colombiana, ya que para las empresas de hoy es vital que los nuevos talentos tengan una visión más amplia del mundo, de lo que sucede a su alrededor y que así puedan entender las necesidades de un consumidor que cada día está más informado de lo que ocurre, gracias a la globalización e información que encuentra en internet y redes sociales.



El profesor Taboada considera que Milán es una ciudad perfecta para que los 22 estudiantes vivan esta experiencia de la misión académica, ya que es el punto de encuentro para los amantes del estilo y especialmente del Made in Italy, donde se concentra la actividad de fashion system, gracias a las semanas de la moda, las academias para estilistas y apasionados del sector, empresas y boutiques de las distintas firmas. Asimismo, es una urbe en donde se vive el arte y el diseño en su arquitectura, cultura, tradiciones, comida y paisajes.



“Ese contacto de los estudiantes con el lujo les permitirá conocer de una manera mucho más detallada el mercado, para que luego creen propuestas innovadoras y asertivas que aporten un diferenciador, no solo para las marcas, sino para toda la industria textil colombiana”.



Agrega el académico del Politécnico Grancolombiano. Que los estudiantes que tienen la oportunidad de viajar en esta misión académica abren su mente y obtienen lo mejor de la cultura universal, ya que conocen no solamente un país y su cultura, sino que también interactúan con personas de diferentes partes del mundo, lo que enriquece su experiencia.