Conozca los secretos de Lina Cáceres, mánager de youtubers, para triunfar en el mundo digital

Luis Carlos Bermeo Gamboa

La llaman ‘La mamá de los youtubers’, porque es la mánager y consejera de las celebridades digitales más exitosas de Colombia. Ella, como una amiga sabia y práctica, ha guiado las carreras en el mundo digital de creadores de contenidos como Juan Pablo Jaramillo, Luisa Fernanda W, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz, Calle y Poché, PauTips, Catalina Maya y Claudia Bahamón.



Ella es Lina Cáceres, una comunicadora y periodista de la Universidad de la Sabana, quien durante algunos años trabajó como productora en televisión, pero su capacidad visionaria la llevó a enfocar su talento en el mundo digital, y sobre todo en esos talentos emergentes de plataformas como YouTube. Así fue como se puso en contacto con esos “niños que lograban millones de ‘views’ todos los días en sus canales” y conectó de inmediato con sus intereses, logrando convertirse en pocos años en la mánager preferida de toda una generación de nuevas estrellas del entretenimiento digital.



Lina Cáceres es, además, la vicepresidenta del departamento de Management de la compañía LatinWE, la firma especializada en el manejo de talentos y mercadeo más influyente de hispanoamérica y Estados Unidos, fundada por el ejecutivo Luis Balaguer y la actriz y empresaria colombiana Sofía Vergara.



A partir del conocimiento profundo que fue adquiriendo, aplicando nuevas técnicas y estrategias para alcanzar niveles aún más altos en la influencia y rentabilidad de sus “consentidos”; es que Lina Cáceres descubrió los secretos para lograr el éxito a través de contenidos digitales, los cuales comparte en su nuevo libro ‘Cómo triunfar en el mundo digital’ (Penguin Random House, 2020). Nadie mejor que ella para hablar sobre la importancia desmedida que ha cobrado el mundo digital durante la pandemia y cuál es el papel de los creadores de contenidos.



¿Cómo la pandemia ha modificado la forma en que las personas usan las redes sociales?



Un ABC para aprender los secretos de los influencers y creadores digitales más exitosos. Disponible en todas las librerías. Foto: Especial para El País

La pandemia sirvió para entender que hoy estamos más conectados que nunca y aceleró la necesidad de tener redes sociales en todas las generaciones que se resistían a entender su importancia. Además han sido la herramienta perfecta para sobrellevar esta pandemia porque nos permite tomar cursos, clases, entretenernos e informarnos. Entonces si en algo modificó es que amplió el target de generaciones que ya están convirtiendo en hábito el uso de ellas.



¿Cómo deber ser un influencer en tiempos de pandemia?

Creo que el creador de contenido digital debe seguir generando su mismo contenido, y obviamente apoyar movimientos y organizaciones que estén haciendo una gran labor en medio de esta pandemia, porque el creador que busca impactar tiene esa responsabilidad de ayudar informando de causas y organizaciones que estén haciendo una labor de la que todos se pueden beneficiar. Así como el mundo del entretenimiento de los medios de comunicación tradicionales siguen su línea de entretener, pasa lo mismo con los creadores de contenido digital, donde el que está para entretener lo debe seguir haciendo, el de informar igual, el de educar también. No podemos adjudicarles responsabilidades que no les corresponden. Eso sí, en momentos de buscar ayuda y movilizar a sus audiencias, son los primeros en sumarse.



¿Cómo analiza que cada vez estén interviniendo más niños en la creación de contenidos?

Es muy importante que lo estén haciendo porque es un pedido del niño y no por una obligación de sus padres. Sin embargo, estas nuevas generaciones tienen el chip de crear contenido como parte de su personalidad. El área de KidsTuber viene teniendo una gran fuerza por los últimos 4 años, incluso ya tenemos un niño de 8 años que, gracias a hacer reseñas de juguetes en su canal de YouTube, ahora tiene su propia marca de juguetes y un show de televisión, es el millonario más joven del mundo con una fortuna de casi 26 millones de dólares.



Claramente las plataformas han tenido que reestructurarse y aplicar una serie de reglas y leyes para estos creadores a la hora de compartir sus contenidos, garantizando la aprobación y acompañamiento de sus padres.



Pero creo que ahora la tendencia en las redes es visualizar a las personas del campo y darle esa voz. Por eso últimamente hemos visto en las noticias a esas nuevas caras que están cobrando fuerza como los youtubers Nancy Risol de Ecuador, Nubia e hijos de Colombia o Doña Ángela de México.



¿Por qué crear contenidos digitales es un emprendimiento rentable?

Porque como cualquier emprendimiento: si haces un gran trabajo, una gran estrategia y das un contenido de valor, puedes hacer el negocio de tu vida.



¿Cómo fue el trabajo de investigación para escribir este libro?

Escribir este libro ha sido uno de los retos más grandes de mi vida porque, además de hablar de mi experiencia personal, también es el resultado del conocimiento adquirido de los libros que leo, de los portales de noticias que consulto, de las conferencias a las que asisto, de los mentores que tengo, de los conocimiento que nos dan las plataformas; en fin, es una cantidad de información que al seleccionar cuál debería estar y cuál no, me tomó mucho tiempo. Sin embargo, gracias a las conferencias que doy, a las preguntas que me hacen los asistentes o personas a través de las redes sociales, me hizo llegar a dar esas respuestas en este libro que terminó convirtiéndose casi en un manual, en el ABC del mundo digital que le puede servir a cualquiera, ya sea un profesional, un talento, un emprendedor o una empresa que quiera incursionar en este mundo.



¿Cómo analiza el auge de TikTok?

El auge de TikTok ha sido su crecimiento acelerado y este alcance es la gasolina de los creadores de contenido digital. TikTok tiene 500 millones de usuarios activos al mes, superando los 330 millones de Twitter y casi el doble de usuarios de Snapchat.



Además esta red es muy importante para las nuevas generaciones, porque como estas son creadoras de contenido por naturaleza, los usuarios no solo consumen contenido también crean un nuevo contenido siguiendo las pautas, y esto hace que las nuevas generaciones estén liderando su consumo y producción. Sin embargo, con la pandemia, hemos visto el caso de actrices muy famosas como Erika Buenfil, Barbara de Regil, Lina Tejeiro, entre otras, que han encontrado una nueva manera de divertirse haciendo doblajes de voz, rutina de ejercicios y parodias, ayudadas por esta app que diversifica su audiencia. En lo que queda del año creo que tendremos una expansión mucho más fuerte a otras generaciones dentro de esta red.



¿Cuál es compromiso que tienen los influencers con la sociedad?

Los influencers son verdaderos creadores de contenido. Pero se mantiene el mito de que para ser influencer solo necesitas abrir una cuenta en una red, ponerte como figura pública en la biografía y hacer publicaciones con marcas. Esto es totalmente errado. Hay que entender que influencers somos todos. Tú puedes influir en tu familia, un grupo social, así como el músico influencia con la música, y el actor influencia gracias a su interpretación de personajes. Entonces, los creadores de contenido que le han apostado todo a las redes sociales como medio para desarrollarse y construir carreras, o construir empresas, sí tienen un código ético muy importante y es dar contenido inspirador, constructivo, que empodere a su comunidad a salir en la búsqueda de sus sueños, a trabajar por lo que quieren, dando así ese granito de arena del cambio que quieren ver en el mundo.



Se tiende a pensar que todas las redes sociales son lo mismo, ¿cómo las diferencia usted según las posibilidades que ofrecen?

Cada red social tiene comunidades diferentes que buscan consumir distintos tipos de formato en contenido, por tanto debes saber que vas a tener que crear un plan de contenido especial para esa red en particular. Por ejemplo, en YouTube el contenido debe ser un formato entretenido, de rutina, tutoriales, vlogs, retos, shows, música, información tipo noticiero o magazine. Mientras que en Facebook, los videos son de temas de nicho, tutoriales o recetas cortas, grupos de conversación. En Twitter es donde se genera y se consume la conversación en tiempo real, como por ejemplo las noticias, y en donde generar conversación de actualidad. Y TikTok es donde se genera y se consume el contenido corto, y en donde la creatividad es clave para curar el contenido de esa red.



Yo definitivamente soy de las que piensa y cree que se debe estar en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que cambia muy rápido y las redes sociales no son la excepción. En el 2013 fuimos testigos del nacimiento de Vine, una de las redes sociales que llegó a acaparar casi toda la atención del mundo digital, pero tres años después desapareció y con ella también desparecieron muchos de sus creadores estrellas y su trabajo. Ahí radica la importancia de tener presencia en todas las redes y no apostarle solo a una.



¿Cuál es la importancia de los creadores de contenidos para la educación y la cultura?

Creo que los creadores de contenido son importantes en estos sectores porque son referentes para sus comunidades que son muy grandes, pero también porque se vuelven embajadores de sus países en el mundo. Sin embargo, depende de la categoría en la que esté el creador, pues en su gran mayoría son de entretenimiento y pasa igual que en los medios tradicionales, donde su comunidad los busca para salir de su realidad. El creador de contenido digital es inspirador y movilizador, y para educar hay creadores que se han consolidado para esto como Math2math, Julio El Profe, Maestra de Pueblo, más todas las organizaciones encargadas de la educación que ya ha reconocido la importancia de compartir conocimientos a través de las redes. En la parte cultural creo que los “booktubers”, la gente que tienes sus espacios enfocados al arte y la opinión sí aportan a un desarrollo de estas dos vertientes que son tan importantes para un país.



¿Cuáles son los principales mitos sobre el mundo digital que deben olvidarse?

Uno de los mitos más grandes del mundo digital es que el contenido tiene que ser de 2.5 minutos para que sea exitoso, y en digital el contenido es el que dicta cuanto debe durar el video. Otro mito es que creemos que lo digital es más económico, pero en realidad es más económico si lo hacemos costo-efectivo, porque grabamos varios videos en un día, y es aquí donde no se puede asumir que es “más barato” porque un camarógrafo, gente de producción, editor y demás cobran igual, independientemente si es para digital. En el libro encuentras precisamente una lista con muchos más mitos que son muy interesantes.



Muchas celebridades logran posicionarse en redes sociales, puesto que los precede su propia popularidad en el mundo del espectáculo, pero para quienes empiezan desde cero en el mundo digital, ¿qué cualidades deben tener para triunfar?

En el mundo digital el hecho de que seas famoso no garantiza que tengas éxito en las redes. Lo que cuenta es el contenido de valor que hagas. Yo siempre digo que el mundo digital se trata de traer una voz y no ser un eco de las plataformas. Por tanto hay que cuestionarse y aclararse muchas cosas antes de lanzarse. Una de ellas es preguntarse: ¿qué es ese conocimiento, hobbie, pasión, o propósito que tengo y del cual podría hablar y desarrollar contenidos sin que me pagaran? A partir de la respuesta vas a poder tener claras las bases de tu marca personal, bases que te permitirán tener esa autenticidad como ser humano y diferenciarte del resto.



Lo segundo es preguntarse si estás preparado para ser un storyteller o si deberías crear formatos para hacer algo novedoso, como lo han hecho EnchufeTv, TrineoTV con su show Vida Pública u otros canales que son muy exitosos pero que no son creados bajo el formato de storyteller.



Tercero, creo que es muy importante que hoy se asuma esto con visión de emprendedor. Antes de empezar debes hacer tu lista de necesidades, realizar una proyección mínima a 2 años con una estrategia de contenidos clara para que en la mitad del viaje no te quedes sin gasolina.



Muchos piensan que el mundo digital es fácil pero esto es un trabajo de 24 horas y 7 días a la semana que necesita demasiada constancia, entonces si no nos planteamos todo esto desde el comienzo va ser muy difícil mantenerse en el tiempo.



Para usted, ¿cuáles son los siete pecados capitales que todos cometen al tratar de influir en las redes sociales?

1. Ser un eco de las plataformas, es decir, tratar de imitar a un creador ya posicionado.

2. Ser esclavo de los números.

3. Venderse antes de construir una comunidad.

4. Visión a corto plazo.

5. Buscar viralidad.

6. Pensar que todo ocurre por arte de magia y no tener una estrategia.

7. Hacerlo por querer ser famoso y no con un fin claro.



¿Por qué la creación de contenidos no es algo solo para las nuevas generaciones?

La creación de contenidos vino impulsado por las nuevas generaciones porque lo tienen en su ADN. Ellos nos hicieron descubrir este medio porque nacieron con él; fueron los “gamechangers”. Pero hoy en día creo que es para todos, y así como Daniel Samper es el “YouTuber de 40”, conozco creadores de contenido de todas las edades, estrato social, y género, porque realmente las plataformas digitales vinieron a democratizar los medios de comunicación.



¿Qué es lo que se viene en tendencias del mundo digital?

Esta es una industria que evoluciona a pasos agigantados. De hecho, en un capítulo completo de mi libro lo detallo, porque se vienen muchas cosas importantes, como que el consumo de contenido corto a través del móvil sigue en aumento, como también seguirán aumentando los usuarios de redes sociales; se estima que para el 2023 todos estemos inmersos en ellas. Se viene la realidad virtual, la realidad aumentada, las experiencias phygital, el consumo omnicanal, el uso de nuevos canales para conectar con más audiencias como el podcast, voice marketing, en fin, seguimos en una evolución acelerada de herramientas para seguir conectando y construyendo comunidades digitales a través de contenido.



¿Qué es más importante: la popularidad en número de seguidores, la calidad del contenido o las ventas de los productos? ¿Cómo lograr el equilibrio?

Prima el contenido y el mensaje. Más allá de querer entretener, hay que generar un contenido que impacte y conecte para poder trascender. Una vez tienes tu principio, tienes así un norte para crear tu contenido. El contenido te permite atraer audiencia y construir comunidad, y una vez tengas una comunidad sólida, ya puedes comenzar la monetización de tu contenido y vender productos. Antes de esto es imposible, y por eso es que muchos no perduran porque el afán de ganar dinero no los deja posicionarse.