Conozca a Kevin Mc Caffrey, el músico irlandés que vive hace 11 años en Cali

Luis Carlos Bermeo Gamboa

En ‘Ulises’, la obra maestra de James Joyce, el personaje Leopoldo Bloom recorre durante todo un día las calles y lugares cotidianos de Dublín. Para el escritor irlandés, pasear por la calle un día cualquiera era tan emocionante como una odisea de años a través del mar. Esa pasión por disfrutar los viajes cotidianos, la comparte totalmente Kevin Mc Caffrey, otro irlandés que hace once años voló de la isla esmeralda a Colombia, y no tardó en buscar a Cali. Desde entonces no ha dejado de caminar por las calles y avenidas de nuestra ciudad, tal vez solo se vio obligado a quedarse en casa durante los días de cuarentena.



Kevin, como Leopoldo Bloom, ama demasiado recorrer los caminos de las ciudades, de hecho cuando llegó a Colombia por primera vez, y decidió venir a Cali, optó por hacerlo en bus, así podía disfrutar de los paisajes y la gente. Eso fue en 2009, después que estudiara lenguas en Manchester y se especializara en lengua española en Sevilla (España), de modo que el irlandés vino inicialmente con la intención de ser profesor de inglés en Cali, labor que actualmente desempeña en un colegio de la ciudad. Sin embargo, estando ya en esta ciudad se percató que tenía alma de músico como sus compatriotas de U2, pero para ser músico no quería devolverse a Portadown, el pueblo irlandés donde nació en 1985, de modo que decidió lanzar su carrera artística desde Cali. Podría decirse que Kevin Mc Caffrey es el único músico irlandés cuya carrera nació en Cali, algo de lo que él se siente especialmente orgulloso.



Pero esta no es la única particularidad de Mc Caffrey, ya que decidió publicar sus dos primeros videoclips en tiempos de pandemia. El primero, ‘Confessions’, lo lanzó el pasado 15 de mayo, allí vemos a Kevin con una camiseta de la selección Colombia pasearse por lugares icónicos de la ciudad: Cristo Rey, el Parque de los Poetas, San Antonio, entre otros, donde el compositor interpreta su música, un estilo blues folk a lo Bob Dylan, con total satisfacción. Su segundo video, ‘Gettin' Outta Jail’ (Saliendo de la cárcel), en un estilo más country, lo acaba de lanzar el pasado 26 de septiembre.



Son estas dos producciones y otras composiciones las que Kevin Mc Caffrey interpretó este martes 29 de septiembre, a las 7:00 p.m. durante su concierto en el Festival de Blues and Folk de Cali.



El sábado 26 de septiembre, Kevin McCffrey lanzó su segundo video musical 'Gettin' Outta Jail', en su canal de YouTube. Foto: Especial para El País

—¿Qué lo atrajo de Cali?



Son muchas cosas, es muy difícil resumirlo. Pero yo creo que Cali tiene algo muy especial, algo que la diferencia de otras ciudades como Bogotá y Medellín, es muy buena para vivir, sobre todo por su gente, porque me hicieron sentir en casa desde el primer día. La convivencia en esta ciudad es muy buena, y no hay esos problemas de racismo que se viven en otros países. De todos los lugares en los que he estado es donde me siento más feliz.



Me encanta la cultura de aquí, por eso la escogí cuando tuve la oportunidad de venir a Colombia, aquí tienen una mezcla muy especial de la cultura afro y la indígena, aunque la salsa es muy conocida, Cali tiene una gran variedad de músicas, yo puedo encontrar rock, andina y música del pacífico sin problema.



Aunque yo me siento muy estable aquí con mi trabajo como profesor, también me siento músico y creo que desde Cali puedo desarrollar con muchas posibilidades mi carrera artística. Ser un compositor irlandés que canta en inglés y español en Cali es muy único, algo que no tendría el mismo impacto si lo hiciera desde Irlanda.



—¿Cómo ha sido producir música en pandemia?



Yo he usado todo mi tiempo de cuarentena y aislamiento para componer música, ya llevo 15 canciones nuevas en todo este tiempo. Solo en abril compuse 10 canciones dedicadas a mi familia. Tengo que estar muy agradecido porque he resultado muy afortunado en este tiempo, ya que me concentré mucho en estudiar y avanzar como artista, pero a nivel individual, porque con la banda no hemos logrado ensayar aún. Pero mi aspiración es que mi música sea reconocida, que la gente reflexione con el mensaje que intento comunicar.