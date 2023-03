Autorretratos al desnudo, la exposición fotográfica de Gustavo Combariza

El fotógrafo Gustavo Combariza nació hace 54 años en Cartagena, pero desde los 3 reside en la ciudad de Cali. Aunque se formó como arquitecto, desde la adolescencia, cuando su madre le regaló una cámara fotográfica, dedicó gran parte de su tiempo a estudiar y hacer fotografía, pero de forma autodidacta.



Con el tiempo, Gustavo se concentró en las posibilidades expresivas de los retratos, y más recientemente en los autorretratos.



“Me di cuenta que con los autorretratos podía explorar sentimientos y emociones que tenía guardadas, y que quería dejar salir de alguna forma”, comenta el fotógrafo artístico.



Lea aquí: Del horóscopo al cine: novela de la escritora Paola Guevara será adaptaba a la pantalla grande



De esta forma, durante la pandemia comenzó a desarrollar una serie de fotografías de sí mismo, tomadas en soledad, que luego reformó con técnicas digitales para crear imágenes que van desde lo íntimo a lo surrealista, como son las que componen ‘Expuesto, realidades sin máscaras’, la exposición que se inaugura hoy, a las 6:00 p.m., en el Domo Museo, ubicado en el tercer piso de la Biblioteca Departamental.



Se trata de 18 retratos y 24 autorretratos, impresos sobre lienzo en gran formato, que construyen un relato común, el de un hombre desnudo, pero no solo físicamente, su desnudez es interna, el cuerpo solo hace énfasis en su esfuerzo por expresar emociones honestas, las de represión, soledad, dolor, muerte, así como de nacimiento y vuelo espiritual, como la foto donde un minúsculo Gustavo cabalga sobre un gigantesco abejorro.





La exposición es de entrada libre y estará abierta durante todo el mes de abril, en el Domo Museo, tercer piso de la Biblioteca Departamental.

Las imágenes son de gran formato, aunque tienen desnudos, transmiten un mensaje más emocional que físico. Foto: Bernardo Peña / El País

"En esta exposición me verán expuesto, es una oportunidad para comprobar que la fotografía muestra mucho más que una imagen"



Gustavo Cambariza

Artista

¿Estos autorretratos son un destape personal?



A raíz de la pandemia mi vida tuvo cambios bastante trascendentales, que me generaron unos sentimientos de opresión y dolor, así como la necesidad de liberarlos, y los autorretratos me permitieron desnudar mi alma, por eso el nombre que llevan, “expuesto”, que también se refiere a una técnica fotográfica.



El autorretrato es la forma de mostrarme, así como otros usan el yo para escribir o hacer música, yo lo hago en la fotografía.



¿Cómo fue el proceso a nivel técnico para realizar estas imágenes?



Siempre trabajo con luz natural, pero antes de tomar alguna foto, espero que llegue a mi mente y corazón una imagen previa de lo que deseo, de acuerdo a ese ‘boceto’ imaginario, cuadro la luz y el enfoque, luego pongo el “timer” y corro durante esos 10 segundos para fotografiarme.

Así hago varios intentos, hasta lograr la foto deseada.



Después me voy a la parte de edición y transformo la foto para crear la imagen que me había imaginado, por eso en algunas estoy yo con yo mismo en diferentes escenas, o un pie mío me está intentando pisar, entre otras imágenes que encontrarán.



¿Para usted la fotografía es un medio artístico más que de registro?



Las fotos aparecieron como un medio para documentar la realidad, pero además de esta función que permanece, yo también la uso para expresar sentimientos, que de alguna forma documentan mi realidad interior.