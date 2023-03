Del horóscopo al cine: novela de la escritora Paola Guevara será adaptaba a la pantalla grande

Se aproximará un deseo para lograr un mayor éxito que te hará esforzarte más y tener cierto optimismo de cara al futuro”. Esa es la predicción para Géminis, en el horóscopo de hoy.



Paola Guevara, periodista y escritora, como nativa de este signo de aire dominado por mercurio, es descrita como “inteligente, amante de las buenas conversaciones, serena y con muchas ganas de estar siempre haciendo algo que resulte novedoso para ella, Tiene mucha energía y vitalidad. Le gusta hablar, leer, hacer varias cosas a la vez. Además, disfruta con lo inusual y la novedad. Cuánta más variedad haya en su vida, mejor”.



Lea también: La diversidad del idioma español podría 'enloquecer' a la inteligencia artificial

A su vez, su personaje, Leonardo, protagonista de su novela Horóscopo, es descrito por ella como “un periodista rebelde que con el tiempo ha perdido la capacidad de sorprenderse, y su condena crece al cometer un grave error y ser ‘degradado’, como castigo, a la página del Horóscopo; pero el sentido de la vida cambia cuando Ariana, una joven reportera enamorada de la noticia, llega al periódico. En la mente de Leonardo no queda más opción que buscar todos los medios para enamorar a su nuevo gran amor”.



Este relato, que muchos de sus seguidores han leído en el papel, pronto llegará a la gran pantalla, convirtiendo esta mezcla de prosa, metáforas y predestinación en personajes que ahora irán más allá de la mente de los lectores.



La noticia de convertir su novela en película llegó a la vida de la actual directora de la Feria Internacional del Libro de Cali de manera fortuita, y ella la recibió con un “sí”, porque, como buena geminiana, siempre está dispuesta a los nuevos retos y a abrir su mente, las manos y el corazón para todo lo que tenga que ver con el arte.



Más noticias: ¡Indignante! Belinda fue acosada por un fan en pleno concierto, en México

Las novelas de la autora caleña, ‘Horóscopo’, al igual que ‘Mi padre y otros accidentes’, este año fueron traducidas al italiano. Paola Guevara

“Me encontraba en Bogotá visitando las editoriales para animarlas a venir a Cali y a que participaran en la Feria, de repente recibí una llamada en la que un hombre (que no estaba entre sus contactos) me dijo: “Hablemos sobre ‘Horóscopo’, quizá podría funcionar en formato cine. Sin muchas expectativas, nos citamos en un café”, cuenta la autora.



Durante el proceso de tránsito de la novela al cine, cuenta la escritora, ha tenido la oportunidad de conversar varias veces con los productores, entre ellos con la argentina Constanza Boquet, quien ha realizado varias producciones para HBO, con la cual ha logrado una maravillosa conexión, como si el universo conspirara a su favor.



Y es que el pronóstico no puede ser mejor. La película será producida por Elefantec Global, firma creada por José ‘Pepe’ Gastón, esposo de la actriz de Hollywood Eva Longoria, empresario mexicano que ha pasado por el Grupo Televisa y la cadena Univisión.



Le puede interesar: Estas son las razones por las que caso de Gwyneth Paltrow es el juicio del año

Cabe destacar que esta novela colombiana compitió con muchas otras y resultó elegida, un logro no solo para Paola, sino de la ciudad como tal. “Es una novela caleña, escrita por una caleña, con una protagonista (Ariana) caleña. Además es una historia que surgió en el periódico El País de Cali, así que es un libro completamente caleño. Esto no es solo mío, sino también de todo lo que me atraviesa, de Cali, el Valle del Cauca, Colombia, el ser mujer”, cuenta Paola, quien considera este nuevo paso como el triunfo de un “hijo”.



Para la creadora de Horóscopo los textos que escribe una persona hacen parte de lo que esta le deja a la humanidad, por eso percibe a sus novelas como sus hijos, que incluso forman un código génetico cargado de letras y números, y considera que Horóscopo es ese segundo niño que le sigue enseñando cosas con el pasar de los años.

“Me imaginé que ‘Mi padre y otros accidentes’, mi primera novela, sería la primera en hacer parte de una producción audiovisual; sin embargo, los hijos siempre nos están enseñando cosas, y tal como mi segundo hijo, Tomás, extraordinariamente me ratifica que este mundo no se rige por reglas estrictas y rígidas, que la vida te sorprende”.



Como dice hoy su horóscopo —que no fue modificado por un periodista enamorado—, el mundo le sonríe a Paola. Además de estar próxima a llevar su obra al cine, esa y su otra novela: ‘Mi padre y otros accidentes’, fueron traducidas al italiano. ¡Congratulazioni!