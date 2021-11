Así es 'Al final del miedo', el nuevo libro de cuentos de la mexicana Cecilia Eudave

El miedo es una de las emociones básicas y primarias, fácilmente reconocible pero pocas veces bienvenido. Las causas y situaciones que lo pueden ocasionar no son agradables y aunque es inevitable experimentarlo en algún momento de nuestra vida, querer adentrarse en él es algo que no todos están dispuestos a hacer. La escritora mexicana Cecilia Eudave (Guadalajara, 1968), autora de ‘Bestiaria vida’ (2008), ‘Técnicamente humanos y otras historias extraviadas’ (2010) y ‘En primera persona’ (2014), trae en ‘Al final del miedo’, su más reciente libro, una serie de narraciones que rondan el miedo, acercándose en ocasiones, perfilándolo en otras, revelando su cara las demás… Esta obra, publicada por la editorial española Páginas de Espuma llega a Colombia a través de Plaza & Janés Editores para asombrar a nuevos lectores que quizá no estén familiarizados con la obra de esta narradora.



En ‘Al final del miedo’ encontramos una serie de relatos que están conectados entre sí, con personajes menores en una historia que se cuelan con más protagonismo en otra, a veces cuando menos lo esperábamos. Dicha conexión no constriñe los cuentos a una lectura obligatoria del conjunto para su entendimiento, lo que hace es agregar una pizca de curiosidad e interés a la experiencia de lectura; lo cual siempre es agradecido. Algunas de estas historias podrían haber entrado de cabeza en el género del terror, resultando incluso más perturbadoras, pero aquí se detienen en el borde mismo del género, dejando que sea el lector el que decida la forma de continuar: si avanzando hacia adelante pensando en cómo terminaría la narración, o alejándose de ese abismo y concluyendo ahí la experiencia; un pacto ficcional que tiene la promesa de tornarse siniestro dependiendo de los límites de la imaginación de cada persona... Cualquiera que sea la decisión que se tome, la imaginación queda activada y la semilla de la extrañeza sembrada. Esa es una de las virtudes de los cuentos que Cecilia Eudave nos presenta en ‘Al final del miedo’, trastocar nuestra realidad (a veces solo ligeramente) y retirarse despacio sin hacer mucho ruido ni aspaviento. Lo que se siembra con esmero se cosecha con gusto después, suelen decir.



'Al final del miedo', Cecilia Eudave (Páginas de Espuma, 2021). Foto: Especial para Gaceta

Hay historias difíciles de olvidar como ‘Sereno olvido’, donde una joven se tropieza al bajar las escaleras de su casa, se golpea la cabeza y al despertar es incapaz de recordar a ninguna persona. O ‘Espejismo’, donde un viaje por carretera de un matrimonio que está aburrido de la rutina se torna siniestro luego de golpear un bulto en la vía y la decisión de qué hacer luego, cambia sus vidas. Y ‘Al final del miedo’, donde vemos los extremos a los que un hombre casado es capaz de llegar con tal de ligar. El lector se podrá identificar con estos personajes que resultan cercanos por las situaciones cotidianas en las que los encontramos, a los cuales les suceden cosas extraordinarias que los obligan a replantearse actitudes y comportamientos que no siempre solucionan el conflicto o desencanto que se encuentran viviendo. Los relatos exploran la psique de los personajes y nos muestran comportamientos reales y acordes a lo que podría hacer cualquiera de nosotros de estar en las situaciones descritas en estas historias. Antes que romantizar o fabular, Cecilia Eudave aterriza las historias y las ancla a una realidad reconocible y auténtica, implicándonos en su desarrollo.



“Cuando no hay respuestas, cualquier sugerencia, incluso la del azar, es buena”, dice el narrador del cuento ‘Sereno olvido’. El azar literario nos trae en esta oportunidad el libro ‘Al final del miedo’ de Cecilia Eudave. Escuchen esta sugerencia, dejen sus temores de lado, y exploren el miedo.