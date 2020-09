Festival 'Oiga, Mire, Lea' conquista nuevas audiencias gracias a internet

Erika Mantilla

Un Valle del Cauca invencible, que a pesar de la pandemia lleva a cabo su temporada de festivales, se vive esta semana la sexta versión del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, que conecta a 60 escritores con un público no solo del departamento sino de todo el país y del mundo, cumpliendo con su eslogan: “Las letras nos unen”.



Mónica Alexandra Perlaza Ochoa, directora general de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, que junto a la Gobernación del Valle dirige el Festival, asegura que “el mayor reto de esta versión ha sido llegar a nuevos públicos, a zonas donde no podríamos tener a los autores. La virtualidad nos ha brindado la oportunidad de trascender a nivel nacional e internacional. Telepacífico va a transmitir los conversatorios de 6:30 p.m. a 7:30 p.m., y también se pueden ver a través de todas las plataformas con las que el canal regional tiene convenios, como DirecTV”.

La migración a la virtualidad fue positiva, según la directora de Oiga, Mire, Lea, “al acortar distancias y ampliarnos la posibilidad de tener a muchos autores nacionales e internacionales que durante estos cinco años del Festival habíamos contactado, pero que no habían podido venir a Colombia o a Cali porque sus compromisos les impedían desplazarse”.



Por eso se cuenta esta vez con invitados imperdibles como Javier Cercas, Premio Planeta 2019, que dio apertura al Festival con su conversatorio ayer con Diego Martínez, sobre la novela ‘Tierra Alta’, Premio Planeta 2019; y Guillermo Arriaga, de México, que habló con el periodista Víctor Diusabá sobre su novela ‘Salvar el Fuego’.



Perlaza enfatiza que la mujer tiene una gran participación en esta versión, como ha sido usual en el Festival, reflejada en invitadas como la laureada novelista caleña Pilar Quintana, protagonista ayer del conversatorio ‘Cuentos Feroces’; o Remei Sipi, de Guinea Ecuatorial quien hoy a las 3:00 p.m. hablará sobre ‘Mujeres Africanas más Allá de la Jovialidad’. Y Gioconda Belli, de Nicaragua, que hablará a las 6:30 p.m. sobre ‘Mujeres, feminismo, resistencia y poesía’.



Yolanda Reyes trae el tema ‘Volar en Tiempos de Cuarentena’, el jueves a las 10:00 a.m. Y ese día Brenda Navarro, de México, a las 3:00 p.m., resolverá el enigma de ‘¿Cómo ser madre en un mundo en el que todo está en contra?’. Mónica Ojeda, del Ecuador, estará el viernes a las 2:00 p.m. con ‘Literatura de lo Indecible’.



Entre los imperdibles nacionales se destacan los periodistas Daniel Samper Pizano, quien el jueves a las 6:30 p.m. conversará sobre ‘Amor en tiempos de pandemia’ con Margarita Vidal, y Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien el viernes hablará con Mabel Lara a las 5:00 p.m. Ese mismo día los seguidores del escritor Héctor Abad Faciolince podrán conectarse con el autor de ‘El Olvido que Seremos’ a las 6:30 p.m., cuando estará con Santiago Gamboa tratando el tema de ‘Los Diarios como Obra Literaria’.



En el cierre, el sábado, Juan Villoro, de México, hablará de ‘Historia de un Vértigo Horizontal’.



Sin haberse establecido como eje temático, el tema de la pandemia está presente con Yolanda Reyes y Daniel Samper, y hoy a las 11:00 a.m. Eduardo Otálora hará ‘Divagaciones sobre el fin del mundo’; el viernes a las 3:00 p.m., John Lee Anderson disertará sobre Los Desafíos del Periodismo en Tiempos de Pandemia y el sábado a las 5:00 p.m., Ricardo Silva, acerca de Literatura en Tiempos de Pandemia.



Como uno de los objetivos de la Biblioteca Departamental es formar nuevos públicos, el Festival cuenta con espacios para jóvenes y niños (a través de talleres como el del viernes, a las 10:00 a.m., de storyboard para cómics con Keko Olano, y ‘Lectura lúdica para niños contra el racismo’ con Tuti Mejía. El sábado a esa hora, ‘Juro que Yo Nada Sé’, con Ivar Da Coll.

