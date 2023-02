Festival Internacional de Poesía tiene nuevo director para su versión XXIII ¿Quién es?

El maestro Omar Ortiz Forero es el nuevo director del Festival Internacional de Poesía, que este año tendrá su versión XXIII apostándole a la descentralización y a llenar a Cali de versos en cada uno de sus rincones.



Para el nuevo director este es "un reto importante que vale la pena asumir. Tengo una revista de poesía hace 35 años y hemos hecho una labor que me lleva a conocer, de alguna forma, la situación poética no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Me gusta asumir este reto".



Cabe destacar que Ortiz creó la revista de poesía Luna Nueva en 1987, y ya lleva 37 años y 48 ediciones. Además, ha escrito 13 libros, entre los que podemos destacar Las Muchachas del Circo, Diez Regiones, Un Jardín para Milena, El Libro de las Cosas y La Luna en el Espejo, entre otros.



Actualmente, se desempeña como profesor de tiempo completo de la Universidad del Valle en Tuluá y dirige el Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal.

Entre sus nuevos objetivos como director del Festival está visibilizarlo más, estimular en los sectores populares, colegios y territorios la poesía y potencializar las lecturas, fomentar la presentación de libros y talleres en torno a este arte.



El Festival

"Tenemos que hacer la poesía evidente. Aunque pensamos que es algo muy especial, extraordinario, secreto, está allí, en la clorofila, en el respirar de los árboles, en una mañana esplendorosa, en alguien que queremos y que no queremos también. Eso es lo que tenemos que estimular en la ciudad". Omar Ortiz, director del Festival de Poesía.

Del 4 al 9 de septiembre se realizará este Festival que pondrá a Cali a vivir la poesía con toda una fiesta que tendrá a la Red de Bibliotecas Públicas como una gran aliada.



Se realizarán talleres de poesía y de lectura en los barrios y zona rural.



Sitios como el Museo La Tertulia, el Centro Cultural, la Biblioteca del Centenario y los colegios volverán a acoger el evento.



Habrá participación de colectivos de poetas, invitados especiales, y se buscará potencializar el Festival en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, como parte de las estrategias para darle mayor impulso y visibilidad.