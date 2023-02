¡En honor a la memoria! Así es 'Nueve', el nuevo álbum de Santiago Cruz

Los recuerdos son una de las características que hacen única a una persona; mirar la historia y comprender cómo los caminos recorridos hace parte del presente, "recordar es una de las cosas que nos hace ser seres humanos; pero la cuestión es cómo gestionamos estos momentos vividos, y cómo evitamos que estos se conviertan en un lastre, y más bien que sean tierra fértil y nos ayude a florecer", así lo considera Santiago Cruz, quien justamente hoy, 9 de febrero estrena su nuevo álbum Nueve, un proyecto musical que tiene como protagonista la gestión de los recuerdos.



"No sé si por mi momento de vida o por todo lo que significó escribir Diciembre Otra Vez, pero me parece muy interesante analizar lo que hacemos con los recuerdos, me parece un tema apasionante escribir sobre esto, sobre la gente que hemos querido, de la memoria colectiva, de lo que hemos sido como especie humana y lo que nos define", cuenta el cantante ibaguereño.



"Trabajar con Juan Pablo Vega es un privilegio, pues él es uno de los productores más importantes de Iberoamérica, pero además es mi amigo, entonces es una combinación muy linda" . Santiago Cruz, cantante colombiano.

Para muchas personas, entre ellas el intérprete de '6:00 a.m.', el significado del número nueve, como se llama el álbum, es profunda, pues significa el culminar una acción, lo que deja como resultado iniciar otra, "este simboliza el cierre de ciclos y del renacer de una manera".



Como si se tratase de un reloj suizo, todas las partes de este proyecto musical se alinean perfectamente con el significado que el artista colombiano le ha querido dar a este álbum, pues además de ser su noveno disco y estrenarse el 9 de febrero cuenta con nueve sencillos que representan la identidad y versatilidad musical del músico.



El álbum que tiene influencias variadas, que van desde el pop country y blues, por artistas como Marcus King, Foy Vance, o Nathaniel Rateliff, hasta Mumford & Sons, llegando al bolero de Julio Jaramillo o al aire de son conocido como Yambú, al estilo de Rubén Blades, "estas influencias a mi concepto son personas completamente viscerales, sus canciones que son más poderosas que el producto, que si lo analizamos podemos darnos cuenta de que hay distintas ramas que nacen de una misma raíz, que es el arte".



Los cantante han compartido en varias ocasiones escenario, y en esta oportunidad presentan su primera colaboración, El Gran Teatro, "una canción que se conecta con la energía de milonga que representa a Andrés", menciona el cantante de En Zapatos. Especial para El País

Junto al álbum se estrena el sencillo El Gran Teatro, un tema de desamor con sonidos bohemios que cuenta con la participación de Andrés Cepeda. La canción está inspirada en la escuela de despecho de intérpretes como Julio Jaramillo, pero con la sonoridad actual.



"He tenido la oportunidad de compartir escenario con Andrés, pero aún no una canción y cuando le presenta El Gran Teatro, que es un bolero de despecho bohemio y cantinero, y por suerte a él le encanto, por lo tanto, esperamos que también le encante a todas las personas".



El proyecto musical contó con la producción del artista colombiano Juan Pablo Vega, quien ha construido con Cruz una historia tanto profesional como de amistad, y que en esta ocasión tuvieron la oportunidad de grabar en un estudio ubicado en la reserva natural El Desierto de los Leones, "es una inmersión que pocas veces uno logra, porque el equipo a quedarse y por un tiempo vivimos en este lugar, esto nos permitió sacar el mejor provecho de la energía de este lugar".



Santiago Cruz es uno de los mentores del reality La Descarga, un proyecto en el que se siente "privilegiado de participar, pues he podido conocer de cerca la historia de los participantes". Foto de Instagram: @santicruz

Además de sus caminos en la música, los colombianos han conocido desde el año pasado otra faceta de Santiago en el mundo de la televisión, y como mentor, por su participación como coach del reality de Caracol T.V. La Descarga, "esta ha sido una experiencia particular, porque es la primera vez que participo en este tipo de proyectos, y debo confesar que ha sido una experiencia maravillosa, porque he conocido en primera fila el enorme talento que tenemos en nuestro país, conocer la historia de los participantes ha sido de un aprendizaje maravilloso", reflexiona el cantante.