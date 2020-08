El compositor de salsa Pedro Azael falleció en Miami, Estados Unidos

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En un hospital de la ciudad de Miami, Estados Unidos, murió el brillante compositor panameño Pedro Azael, creador de más de 300 canciones.



Semanas atrás, Azael había sido ingresado al Centro Médico del Mont Sinaí, en Miami Beach, en medio del confinamiento por cuenta de la emergencia por el coronavirus, afectado por dificultades de presión y azúcar.



Después de mostrar mejoría fue dado de alta, pero días después, estando en su residencia, sufrió un mareo que le ocasionó una caída, que tuvo como consecuencia una fractura en el cráneo, quedando en dejó en estado de coma.



Luego de varias semanas y tras hacer todos los esfuerzos posibles por salvarle la vida, Azael tuvo que ser desconectado del respirador.



Entre sus composiciones en el campo de la salsa figuran: "No quiero, no puedo" (Lalo Rodríguez); “Y todavía me amas” (Alex D’ Castro); "La sigo amando tanto" (Gilberto Santa Rosa); "Que nadie llora de pena" y "Vengo a decir" (Andy Montañez); “Bailala pegaíta” (Hansel y Raúl); "Como te hago entender" (Roberto Roena y su Apollo Sound, cantando Héctor "Tempo" Alomar); "Sin querer queriendo" (Rubén Blades) ; "La medicinal" (Gran Combo de Puerto Rico)" ;"Dónde estás amor" (Paquito Guzmán); “A la vez tu y yo” (Eddie Santiago”, "Déjame quererte", "La que me quita y no me da", y la coautoría junto a Laly Carrizo de "Mi libertad" (Frankie Ruiz).



Compañeros y amigos del compositor manifestaron su tristeza al conocerse la noticia de su fallecimiento.



"Conocí a Pedro en el año 1986, cuando me llamó para que fuera bajista de su orquesta. Además de la admiración que sentía por su trabajo como compositor, cantante y guitarrista, compartimos muy gratos momentos trabajando juntos. Con los años fuí testigo de su éxito y como panameño, siempre disfruté de su reconocimiento": expresó Roberto Delgado, bajista, director de la orquesta de Rubén Blades y cuatro veces ganador del Premio Grammy.

"Para nosotros los compositores, su obra tiene un significado grande, por su aporte en el desarrollo de la música latina, por sus ideas, por su creatividad. Durante la época gloriosa de la salsa romántica, Pedro fue uno de sus grandes poetas, que dejó un estilo fácilmente reconocible porque tenía una manera muy particular de hacer sus líricas": dijo el también compositor panameño Ricardo Vizuete.



Por su parte, el compositor dominicano Mario Díaz, destacó: "Pedro siempre se preocupó por la calidad de sus obras; esa calidad hablará por él y lo mantendrá vivo en los corazones de quienes aman las buenas canciones".



El cantante puertorriqueño Héctor “Tempo” Alomar, a quien le correspondió grabar el tema “Como te hago entender”, que contó con el arreglo del maestro Ramón Sánchez, y quedó incluido en el repertorio de la producción “Mi Música, Mil novecientos noventa y siete”, cuando formaba parte del Apollo Sound de Roberto Roena, reveló que jamás conoció personalmente a Azael y refirió: “Es muy difícil volver a encontrar un compositor con esas características. Pedro Azael era un poeta, describía con su lápiz la vida, como nadie. Fue un honor y una

bendición para mí poder interpretar y grabar ese tema tan bello”.



En 1992 la compañía T.H Rodven le publicó a Pedro Azael la producción “Cantor y Poeta” en la que interpretó boleros y merengues. Adicionalmente, fungió como asesor musical de la compañía Polygram Latino y fue director creativo de Universal Music.