De son y sabor, estos son los recomendados musicales de esta semana

Salsa con golpe de Tromboranga



Son nueve temas, nueve nuevas historias que narra Tromboranga en ‘Salsa con golpe’, con las que muchos disfrutarán y se sentirán identificados. El nombre por sí solo habla sobre el temperamento del nuevo trabajo discográfico, en el que se descubre desde los primeros acordes, el espíritu salsero agresivo y característico de esta agrupación, con temas progresivos y llenos de sabor, que encuentran su color entre el sonido de calle de los trombones de La Perfecta de Eddie Palmieri y la legendaria Dimensión Latina. Son nueve temas incluidos en el álbum y que ahora se dispondrá a escuchar, gozar y bailar. Siete de ellos son autoría y composición de Joaquín Arteaga. Uno más, composición del trombonista Vladimir Peña, para cerrar con una magnifica versión de un tema histórico en la salsa, ‘Fanía Funché’, que creara en la mayor de Las Antillas, el compositor Reinaldo Bolaño y que le diera el nombre, por sugestiva idea de Jerry Masucci, a Fania Records y Fania All Stars.



Bienvenida la salsa bien hecha, la salsa producida con criterio y pensada para el bailador. Bienvenida la salsa del mundo que hoy nos propone nuevamente Tromboranga Orquesta. Bienvenida la ‘Salsa con golpe’.



El álbum contiene estas memorables canciones:



1- No llegues tarde

2- Kumbele Kutimba

3- Honesto y trabajador

4- Sirena

5- Despechada

6- Ángeles en el infierno

7- Chacha boogaloo

8- Gato negro

9- Fania Funché



Ya esta disponible en diferentes plataformas digitales.

El nuevo álbum de la caleña Dimara



Todo ser humano tiene una búsqueda en la vida. La de la artista caleña Dimara ha sido el encontrarse, sentirse en libertad y ser su mejor versión cada día. 'Cita Conmigo' es su primer álbum, que será contado a manera de serie audiovisual, cada canción será un capítulo que narrará una historia en la que se valida la posibilidad de abrazar el amor propio.



Quítame el aire es la primera canción que hace parte de un desarrollo sonoro que ha venido haciendo la artista caleña radicada en Bogotá hace más de 3 años, que fusiona pop, sonidos del Valle del Cauca y del pacífico colombiano.



“Quítame El Aire” cuenta con la colaboración de dos grandes artistas Lalo Cortés, que estará presentándose en los próximos días en el Estéreo Picnic y Natalia Medina, cantautora que hace parte del Colectivo de Fuego.



El videoclip se estrenará el 29 de Marzo y es el comienzo de esta historia de amor donde el deseo es el principal factor. Dimara junto al bailarín Eduard Martínez, quién aparecerá en los siguientes vídeos también protagonizan un encuentro apasionado acompañado de coreografías contemporáneas. Fue grabado en Cali, producido y dirigido por Zonas grises grupo audiovisual. Escucha más aquí



Pop-electrónico Barranquillero



Paraísos está conformado por Andrea Roa, vocalista y compositora, quien ha trabajado con artistas nacionales de primer nivel como Bomba Estéreo y Diamante Eléctrico, y José Castillo, productor, compositor y guitarrista nominado al Grammy, quien a su vez, ha trabajado con artistas como Bad Bunny y Camila Cabello. El álbum debut de Paraísos, llamado 'Lo Que No Me Mata', disponible en platadormas, ha llamado la atención de medios internacionales como Remezcla (Nueva York), 'Nuevos Favoritos', Latin Alt Radio (Los Ángeles), y 'Lo Mejor de los Latinx (Los Ángeles).



EL DÚO BARRANQUILLERO “PARAÍSOS”

PARTICIPARÁ EN PRESTIGIOSO FESTIVAL DE MUSICA SXSW EN AUSTIN, TEXAS



Este año South by Southwest (SXSW), uno de los festivales musicales más grandes e influyentes del mundo, invitó a una banda Barranquillera, entre los aproximadamente 5,000 aplicantes. El festival, con casi 40 años de historia, reúne a los artistas más reconocidos del mundo con los actos independientes más prometedores, para presentarse ante sus más de 200,000 asistentes. Artistas de talla mundial como Lizzo, Amy Winehouse, John Mayer, entre otros, han sido descubiertos en los escenarios de SXSW.

Súper concierto de Kany García

A disfrutar de la música de Kany García. La cantante y compositora regresa tras su exitosa presentación en el 2022 con un 'sold out' y luego de ser parte de uno de los programas de televisión más exitosos en Colombia, Kany regresa el 14 de mayo de 2023 al Movistar Arena. Ganadora de seis Latin Grammy a lo largo de su carrera, García lanzó su primer disco 'Cualquier Día' en el 2007. Durante estos últimos 14 años, ha escrito e interpretado algunos de los éxitos más importantes del pop latino, como 'Hoy Ya Me Voy', 'Alguien', 'Duele Meno' y 'Para Siempre'. Entradas en TuBoleta.com.