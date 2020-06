Conozca la historia de 'El Principito' que se pasea por las calles de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

En estos días en los que Cali parece ese desierto al que llegó el famoso personaje del libro de Antoine de Saint-Exupéry cuando aterrizó en La Tierra y creyó que estaba en un planeta deshabitado, El Principito ha aprovechado para pasearse por el Puente Ortiz, por los alrededores de la Ermita, por el Bulevar y hasta por el Zoológico.



Estuvo arrancando baobabs, esos arbustos que como él bien explica podrían destruir un planeta o pensamientos negativos en tiempos de pandemia. “Si te encuentras un baobab en el corazón, arráncalo de raíz, porque sus semillas albergan el miedo, la inseguridad, la decepción, la rabia”, suele decir.

Este Principito es afro, baila salsa, come chontaduro y ama a Cali. Y es el protagonista del videolibro, “uno de los proyectos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que busca promover la identidad de los caleños e inculcar valores en la ciudadanía, además de brindar una alternativa para los artistas urbanos en tiempos de crisis”, dice Yury Paola Molina Córdoba, subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.



Quien interpreta a El Principito es el bailarín caleño Juan Sebastián Viveros Riascos, quien cumplió 12 años el pasado mes de mayo. Él estudia séptimo año en la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino, en la sede Miguel de Pombo, en el barrio Mojica; vive en el oriente de Cali, en el Distrito de Aguablanca, y baila desde los 5 años. Actualmente está en Freestyle: Escuela de Danza Profesional, del profesor Miguel Ángel Micolta, y fue becado en Be Danza, la escuela de Óscar Silva.



“Para mí es muy importante darle vida a este personaje tan icónico como El Principito, ya que por medio de él aprendo mucho y estoy representando a las personas afro, a los bailarines urbanos de Cali y mostramos por medio de él muchas cosas bellas de mi ciudad”, dice Sebastián.



“El mensaje que queremos dar a todos los niños es que nunca dejemos nuestros sueños atrás, lo que tanto queremos. Que muchas veces van a encontrarse con personas que no quieren que los hagamos realidad, porque están en contra o no les parece, pero nunca dejemos de luchar por lo que realmente queremos, porque eso nos hace muy feliz. Y que cuando crezcamos no nos olvidemos de esos sueños de niños”, agrega.



El casting para el personaje, que fue realizado con todos los ejes artísticos de Cali, lo ganó Sebastián, quien conforma el elenco de nueve artistas, junto al payaso Comino, cuatro jóvenes del arte circense y el grupo de danza Baiyaló, de su directora Yamileth Lozano.



“Nos dimos cuenta de que estaban haciendo un casting para el personaje de El Principito por medio de la profesora Yamileth Lozano, directora del Colectivo Ascailer, Asociación Caleña de Bailarines Urbanos, de la que hacemos parte mi hijo y yo, me dijo que necesitaban un niño entre los 10 y 12 años. Realizamos un video de 30 segundos en el que Sebastián bailó, y en medio de muchos niños, quedó”, explica Lucelly Riascos Viveros, madre de Sebastián.



“Es un niño muy enérgico, bastante alegre, curioso; el papel de El Principito le cayó como anillo al dedo, pues todo lo quiere saber, todo lo pregunta, siempre vive con esa curiosidad que caracteriza a este personaje, es muy comprometido, y dispuesto a aprender, a dejarse guiar”, agrega la mamá, para quien la ayuda del actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, director artístico del videolibro, de El Principito caleño, ha sido muy valiosa: “le ha ayudado mucho, le ha dado consejos para que no solamente sea algo actuado, sino muy sentido, eso le ha servido para interiorizarlo y apropiarse del personaje. Han interactuado muy bien, se entienden mucho, le da mucha más energía”.



Precisamente el actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, quien trabaja desde hace unos meses con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, le comentó al secretario Danis Rentería una serie de ideas con respecto a crear identidad caleña. “Me parecía un punto importante que la gente conociera la historia de Cali y empezara a apropiarse de la historia de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus antepasados y a él le gustó mucho la propuesta porque está muy interesado en generar pertenencia y me propuso trabajar con él”.



De acuerdo con Yury Paola Molina Córdoba, subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, “este proyecto surgió después de una reunión que tuvimos con diferentes grupos de culturas urbanas de Cali, donde está el eje artístico de circo, música urbana, deporte extremo, danza y el barrismo social. Nos preguntamos qué podíamos hacer con estos ejes artísticos tan valiosos para nuestra ciudad, a pesar de los tiempos del coronavirus”.



Y agrega: “la Alcaldía de Cali solicitó contenido para los niños y los adultos mayores, que son los que más tiempo se van a quedar en casa. Y se propuso hacer una lectura de El Principito, un cuento de literatura fantástica que deja una reflexión sobre el ser humano, su esencia, su sentido en la tierra y su relación con los otros, el no olvidar esa sensibilidad de niños que el mundo necesita. Y llegamos a la idea de hacer un videolibro, donde ponemos las imágenes en video, con una lectura del cuento a la vez”.



Cabe recordar que en el libro, después de que El Principito visita muchos planetas, el geógrafo le dice: “ve a la Tierra, ese es un planeta interesante”. “Entonces se pensó en que llegara a Cali, en “caleñizar” al Principito, mostrando sus lugares, que la gente reconozca su tierra, su familia, su ciudad, su esquina, su barrio, su calle y sus costumbres”, dice Molina.



Y pensaron que la caleñidad debería ser reinterpretada, que el Principito debía ser caleño y afro, por ser Cali la segunda ciudad en Latinoamérica con más ciudadanos afro. “Con este proyecto queremos llevar un mensaje de inclusión donde los caleños entendamos la necesidad de recuperar nuestra multiculturalidad y costumbres”, añade.



Este Principito caleño invita, además, a reflexionar sobre la vida y su fragilidad”, a meditar sobre nosotros mismos y a entender que “lo esencial es invisible a los ojos” pero no al corazón, “debemos conectarnos de una manera diferente a esta nueva normalidad, desde lo esencial, lo práctico y no desde el solo uso del tapabocas”, afirma Molina.

El videolibro de El Principito estará disponible en las plataformas de la Red de Bibliotecas, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Alcaldía de Cali.

Mensaje

“Esta es una de las muchas estrategias que estamos diseñando en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana para Cali y los 15 corregimientos, como lo es Teatro al Barrio, y la idea es llevar este tipo de proyectos al barrio, a la comuna y al corregimiento, para trabajar muy fuerte el arraigo por nuestra cultura ciudadana”, dice Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana. “Buscamos dar a conocer a varias generaciones lo que es nuestra ciudad, la historia, sus símbolos, sus grandes acontecimientos. El Principito es una historia con un mensaje para los niños y adultos. Queremos promover el respeto y el amor por la vida”, agrega.