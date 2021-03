'Como el cielo después de llover', una película para revelar la intimidad del cine

Erika Mantilla

La intimidad cinematográfica que hoy ilumina al mundo tiene voz de mujer en el cine colombiano. Hay una tendencia a intentar un cine intimista, solitario y autorreflexivo.



El cine de este siglo está obsesionado por permitir filmar sentimientos e ideas de seres humanos regados por todo el planeta. Y no se trata de pasatiempos ligeros y cercanos a las selfis que nos identifican en la multitudinaria y ruidosa red social que acompaña nuestra vida solitaria.



Hoy el cine facilita esa ambición artística de universalizar, viralizar (¿?), la sagrada existencia humana. Lo novedoso es que esas vidas que hoy proyecta el cine, no son las vidas elegidas a partir de veredictos de la historia u homenajes gratuitos, lo que hoy vemos es a la familia humana retratada por sus propios miembros cercanos.



Retratos individuales y colectivos, biografías de personalidades y de humanos anónimos, producciones rodadas a lo largo de años con equipos caseros y sin ninguna ambición de ser películas comerciales.



Hoy vemos un cine que es el resultado de filmar nuestra vida sin ser conscientes del legado, de lo público que ese legado familiar pueda llegar a convertirse. Es una práctica de búsqueda creativa que relaciona al cine con las artes plásticas, la investigación social, la etnografía.



Mercedes Gaviria es una directora de cine colombiana que estrena su largometraje 'Como el cielo después de llover' (2020).



En Medellín, de donde es Mercedes, se ha venido gestando una manifestación cinematográfica que permite unir obras que palpitan una misma búsqueda. 'Cartas a una sombra' (2015), 'The Smilling Lombana' (2018) películas de Daniela Abad y 'Matar a Jesús' (2017) de Laura Mora son obras en las que las voces de estas realizadoras que presentan, preguntan, cuestionan y reflexionan sobre su condición de mujeres, hijas, cinematografistas, desde formas de representación como el testimonio o la puesta en escena.



'Como el cielo después de llover' es una película que lleva toda una vida filmándose. Mercedes Gaviria ha visto, y crecido, viendo a su padre, el director de cine Víctor Gaviria, filmar, de manera casi mística, los planos definitivos y fundamentales de eso que los estudiosos del cine colombiano han llamado “el neorrealismo paisa”.



La cotidianidad de esa niña inquieta y con ganas de ver el mundo a través de un lente, es el desarrollo de esta, seria y rigurosa, reflexión del cine sobre el impacto del cine en el desarrollo de una familia colombiana.



'Como el cielo después de llover' es una película que evoca el cine como una experiencia individual y colectiva desde una óptica inédita. Es poco frecuente ver el día a día de los genios. Víctor Gaviria es el director de cine colombiano que ha forjado una obra que ya es el legado cultural más poderoso de la Antioquia del presente siglo. Mercedes se cuida de neutralizar ese imán fácil de atrapar llamado Víctor y se concentra, de manera hábil y tozuda, en llevarnos a ver su intimidad, lo que siente y ha sentido al estar tan cerca de un artista en plena ebullición de su obra.



Mercedes Gaviria nos ha compartido un testimonio cinematográfico de gran valor. Estamos ante un cine que habla del cine, que habla de la mujer, la familia, y de eso que llamamos nuestra intimidad.

*Profesor Programa de Cine y Comunicación Digital - Universidad Autónoma de Occidente.