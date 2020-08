Buró, la feria que reúne a 200 emprendedores nacionales, arrancó de manera virtual

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Con 200 emprendedores nacionales arrancó Buró, la reconocida feria de diseño, arte, fotografía, gastronomía y música, que se realiza por estos días, de manera virtual, buscando acoplarse a la actual situación mundial, y permitiendo dar un espacio de impulso a los creativos colombianos.



“El principal objetivo que nosotros tuvimos para crear esta edición digital, fue seguir moviendo el emprendimiento, seguir permitiéndoles a los creativos que sigan soñando y que sigan considerando constituir empresa, rentable y comercial, en nuestro país. El foco principal de realizar esta feria de una forma totalmente diferente a como las personas estaban acostumbradas a recibirla, es que no nos olviden, que las personas se acuerden de las marcas que representan el gran talento local que tenemos en Colombia”, dice María Alejandra Silva, fundadora y gerente general de Buró.



Y añade, “esta feria digital ha sido una oportunidad de mucho aprendizaje para poder desarrollar este tipo de eventos en otro ámbito. Nos hemos dado cuenta que hoy, los emprendedores podemos tener más opciones y posicionamiento en el entorno digital”.



El evento, que llegó a su edición número 14 y que tendrá su cierre el próximo domingo 30 de agosto, cuenta con expositores provenientes de Medellín, Barranquilla, Manizales, Bogotá y Cali.



Allí, once marcas 100 % caleñas como Senda Nelly Rojas, Adiós Pia, Amores Filosóficos, Amulettos, Con Alma, Denise Nader, Krima, Lauval, Marquesa Boho, New Anchor y Samar Zarzour, serán las representantes del valioso talento local que hay en la región.



Para Clara Azcárate, creadora de ‘Marquesa Boho’, marca que desde hace tres años viene trabajando con un ADN setentero y especializado en los Bell-bottoms o pantalones de campana, Buró le ha permitido conquistar un amplio segmento de mujeres que se han volcado hacia la moda atemporal y cómoda, pero con un estilo bohemio.



“Las raíces de Marquesa nacen de mi propia inspiración y estilo de vida bohemio, y para esta ocasión con Buró, quise llevar este estilo al ‘Urban Boho’, una colección en donde le doy mucha fuerza al denim con los ‘flare jeans’, aquí también exploro, a través de cápsulas, prendas cómodas y versátiles como los ‘baggy pants’ o ‘Jumpsuits’, pensando en este momento tan coyuntural. Este es mi segundo año en Buró, una feria espectacular y una vitrina enorme para muchas marcas colombianas”.

Otra de las marcas caleñas que ha tenido participación en este evento y ha conseguido un importante nivel virtual, ha sido ‘Krima’, un emprendimiento familiar que ya suma 22.2 mil seguidores tan solo en Instagram.



La marca produce artesanalmente en Cali, alimentos de origen vegetal como quesos crema a base de almendras, bases para preparar leches vegetales de almendras y avellanas, y una línea de esparcibles dulces de cacao y vainilla.



“En el proceso de ser vegana empecé a descubrir nuevos ingredientes, me enamoré de la cocina y desde ahí comenzamos este emprendimiento. Krima es la extensión de la cocina de la casa, y es la segunda vez que hace presencia en esta feria que apoya a las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. El apoyo de Buró siempre será bienvenido”, destaca Cristina Chavarro creadora de la marca que ya cuenta con participación en cerca de 90 tiendas saludables en el país y en una cadena de mercado a nivel nacional.



Quienes quieran conocer los 200 emprendimientos nacionales que hacen parte de la decimocuarta edición de Buró, la feria del emprendimiento 100% colombiano, pueden acceder a través de la página web www.feriaburo.com o a través de la cuenta de Instagram @feriaburo.