Así buscan ayudar a los museos del país

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Los museos cuentan, es el nombre de una convocatoria ideada por el Ministerio de Cultura, que tiene como propósito atenuar el impacto de la pandemia sobre los museos y su importante actividad cultural.



La convocatoria estará abierta hasta el próximo 22 del julio a las 5:00 p.m., y consiste en que Mincultura pondrá a disposición de los creadores, artistas y gestores culturales que hacen parte de los museos del sector privado y mixto sin ánimo de lucro del país, un plan que facilite, apoye y haga visibles los procesos y actividades museales del país.



La Ministra de Cultura, Carmen Vázquez, dijo que esta convocatoria tiene como objetivo “reconocer el valor de los museos como espacios de memoria y formación para la superación emocional de la pandemia del COVID-19, y proporcionar recursos de emergencia a las instituciones museales privadas y mixtas (...) que apoyen de manera integral sus procesos de reapertura, reactivación y/o adaptación”.



Así pues, los museos de Cali y el Valle del Cauca podrán presentar planes de reapertura, reactivación y/o transformación, en esta convocatoria pública. Y estos tendrán que considerar uno o más de los siguientes aspectos.

Pago de servicios públicos, arriendos, impuestos, vigilancia, mantenimiento y otros servicios generales, así como, pago de honorarios, servicios, prestaciones del personal de planta, o contratistas que garanticen la operación misional y administrativa de los museos.



También podrán presentar planes de adaptación a la nueva realidad sanitaria con financiación de proyectos como la adecuación para lograr las condiciones necesarias para la reapertura de los museos.



O de digitalización de su acervo patrimonial para ponerlo a disposición de sus públicos vía online, entre otros. Y en general cualquier otro no previsto y que los museos puedan llegar a concebir para adaptarse a la realidad de la actual coyuntura.



Los apoyos económicos se irán entregando, empezando por el museo con mayor puntaje y en orden descendente hasta que los recursos de cada una de las categorías se agoten.



Para el total de museos grandes, categoría 1, el monto asignado es de $1.200 millones, que será divido por el número de museos elegibles en dicha categoría, con un apoyo máximo de hasta $8.000.000. por institución. La meta es transitar pronto hacia la normalización.

En detalle

¿Quiénes pueden participar?



Museos mixtos o privados sin ánimo de lucro registrados en el Sistema de Información de Museos colombianos SIMCO con personería jurídica propia o que sean parte de la estructura orgánica de una persona jurídica, con corte a 30 de junio de 2020, categorías 1, 2 y 3.

¿Quiénes no pueden participar?



Personas naturales, grupos constituidos, organizaciones públicas, privadas o mixtas sin ánimo de lucro que no estén legalmente constituidas en Colombia; organizaciones que se encarguen de las labores de evaluación, supervisión, seguimiento o control de los proyectos presentados a esta convocatoria, y los museos que no se encuentren registrados en el SIMCO a 8 de julio de 2020.

¿Cuáles son los requisitos para formalizar la postulación?



Estar inscrito en SIMCO y estar clasificado en categoría 1, 2 o 3.

Fechas de Inscripción: del 8 de julio de 2020 al 22 de julio de 2020 a las 5:00 p.m.Las inscripciones se recibirán vía e-mail:

cuidolosmuseos@museonacional.gov.co