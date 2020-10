Antonio Vélez presenta 'Homo Sapiens' en la Feria del Libro de Cali este jueves

Juan Felipe Delgado Rodriguez

L. C. Bermeo Gamboa, reportero de El País

Leer sobre ciencia en tiempos de pandemias, fanatismos y fake news, se ha convertido en una tarea absolutamente necesaria, incluso vital. Resulta turbador enterarse que seguidores de ideologías inverosímiles como el terraplanismo, o negacionistas del Covid-19, arriesgan su vida con desenlaces fatales.



Por ello, los escritores de divulgación científica, antes marginados en las estanterías de libros como temas de especialistas, ahora están en el primer lugar de intereses populares.



Todos quieren saber lo que la ciencia dice sobre la realidad más inmediata. Pero no cualquiera sabe cómo explicar esas complejas verdades en un lenguaje accesible y ameno.



Para escribir sobre ciencia también se necesita dominio literario, de tal forma que renueve el asombro del lector, enseñe con rigor y divierta como una novela de aventuras.

En Colombia, uno de los grandes divulgadores de ciencia es Antonio Vélez, un profesor de matemáticas colmbiano, que como pasatiempo se dedicó toda una vida a escribir sobre el comportamiento humano a partir de los descubrimientos y teorías científicas más sólidas.



A sus 87 años, el profesor Vélez publicó una nueva edición de su obra más completa y revisada, ‘Homo Sapiens’, que lanzará de forma virtual hoy a las 11:00 a.m. en la Feria Internacional del Libro de Cali.



Sobre este libro ha dicho Héctor Abad Faciolince: “iluminó mi comprensión del mundo”.Desde su casa, rodeado de libros y réplicas de cráneos prehistóricos, el divulgador científico habla sobre la llamada literatura del conocimiento.

¿Cuáles son los libros de ciencia que más lo han influenciado?

El origen de las especies, de Charles Darwin, fue una revelación. Con este libro quedó explicado lo que por milenios las religiones habían intentado explicar de manera pueril.



Luego leí los libros de Konrad Lorenz y su interés por la etología, y de Edward Wilson, con su libro sobre sociobiología. Se me revelaron al fin muchos secretos de la naturaleza humana. Y satisfecho me amañé allí.

¿Qué lo motivó a escribir un libro sobre la naturaleza humana?

Me motivó el deseo de explicar y entender el legado animal tan enorme que porta nuestro comportamiento. La teoría de la evolución implica el que tengamos muchos residuos de nuestro pasado evolutivo, y tiene consecuencias enormes sobre el comportamiento humano actual. Lo más complejo es la conciencia, que aún está muy lejos de ser explicada.

¿Por qué las personas comunes deberían leer sobre psicología evolutiva?

La psicología evolutiva explica el comportamiento humano comparándolo con el de otras especies y buscando razones que beneficien la eficacia biológica. Desde un punto de vista evolutivo no tiene sentido portar comportamientos que vayan en contra de la supervivencia o la reproducción.

En su libro describe cómo los comportamientos negativos son rezagos adaptativos...

Esos pecados son parte de la dotación humana; son defectos que no podemos evitar, y aquellos que nazcan libres de tales defectos, si tal cosa es posible, no dejarán descendientes, pues los santos no dejan descendientes.



También estamos dotados de comportamientos positivos, altruistas, compasivos, que hacen que podamos vivir en las sociedades complejas y numerosas de hoy. Detrás de nuestra programación está el mecanismo darwiniano que nos lleva a reproducirnos con generosidad, sin importar mucho el cómo, ni las virtudes de la descendencia.

¿Cómo explica la psicología evolutiva la violencia y la corrupción en un país como el nuestro?

La respuesta es igual: violencia y corrupción, más de una vez se convierten en una mayor eficacia reproductiva.

Relatar la ciudad

En la franja que acoge diversos géneros literarios y actividades entre presentaciones de libros, novedades editoriales, talleres, recitales y charlas ‘Ver para leer’ de la FIL Cali, se transmitirá hoy a las 5:00 p.m., la charla “Relatar la ciudad”, en la que participarán los reconocidos escritores Jorge Franco y Santiago Gamboa. La conversación será moderada por la periodista y escritora Paola Guevara.

Literatura para el ‘Optimista que hay en ti’



La fiesta de las letras de Cali presentará, a las 4:00 p.m., el libro ‘El optimista que hay en ti’, de la autora Jessica J. Lockhart. En el evento, transmitido por www.filcali.com, la escritora dialogará con la periodista Isabel Peláez, y contará con el apoyo de Oye Cali.

Cita con Changó

En el centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, la Feria Internacional del Libro de Cali celebra su vida y obra, como un canto a la diáspora africana en nuestro país. Por eso, hoy a las 6:00 p.m., se presentará la nueva edición de su máxima obra literaria ‘Changó el gran putas’, a cargo del crítico Darío Henao Restrepo, William Luis y Elizabeth Marín Beitia.

Homenaje al poeta Helcías Martán Góngora

Otro autor centenario es Helcías Martán Góngora, poeta del Pacífico. En homenaje a él y su obra, se realizará un conversatorio hoy a las 6:00 p.m., a cargo de los poetas Alfonso Martán Bonilla y Mary Grueso. La charla será modera por el escritor Hernando Revelo.

Vuelo poético

La poeta caleña Ana Mercedes Vivas presentará hoy, a las 7:00 p.m. en la FIL Cali, su sexto libro de poesía ‘Corazón de pájaro’. Durante el evento que se transmitirá por www.filcali.com, se realizará un recital y también la poeta, acompañada de músicos, cantará algunos de sus poemas, ya que su nuevo libro incluye producción musical. La moderación estará a cargo del novelista y periodista Enrique Patiño.